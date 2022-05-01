台南鐵路地下化工程近日多次傳出路基沉陷，鐵道局長伍勝園今日視察「台南市區鐵路地下化工程」，並表示台南地區地質條件不佳，該局的鐵路改建施工團隊更要戰戰兢兢。不過台鐵工會立刻打臉表示，最近1年多，該路段連續發生怪手翻覆等狀況，這些工地管理不良問題跟路線的地盤好壞有什麼關係？鐵道局施工路段旁邊的鐵道路線沈陷、道碴流失嚴重，動員台鐵局2個道班去搶修，鐵道局卻自稱其「施工人員反應得宜」，對台鐵辛苦的工務弟兄極不公平。

鐵道局表示，依據台鐵局的資料，南鐵地下化工程施工前，沿線就有8處路段常發生軌道沉陷，需頻繁補碴夯實，顯示台南地區地質極度不穩定。南鐵施工前即發生的事件包括：林森路地下道機車道107年6月突然塌陷，初步評估應與大雨相關，造成地下道下方土壤流失掏空；林森路地下道北側人行地下道上方鐵道東正線路基，107年8月亦發生流失事件。

鐵道局指出，今日鐵道局多位主管現地勘查後，發現大雨後常現不明原因的孔洞等施工風險，所幸施工團隊緊急處置得宜，均未發生重大災害。未來鐵道局應要落實現有管理機制，倘有異狀立即通報並啟動緊急應變，以維護施工安全及避免影響台鐵營運。

不過台鐵工會晚間隨即發出新聞稿質疑鐵道局，為何一再提及107年就有路線上的缺失？107年之後整整4年，尤其是最近1年多，該路段連續發生5次以上狀況，甚至包括挖土機、吊車翻倒事件，這跟路線的地盤好壞有什麼關係？另外4次是路線沈陷，這些工地管理不良問題也能算在台鐵局的頭上？

台鐵工會指出，台南站附近的地盤、路線若真的這麼差，為什麼不敢請外面的地質工程司、專家來會診，查證看看地質資料？鐵道局的工地管理沒問題嗎？地下管線有沒有調查清楚？都施工那麼久了，開挖面還在漏水？引起旁邊的鐵道路線沉陷、道碴流失嚴重，好幾次列車因此慢行，三更半夜動員兩個道班去搶修，然後他們旁邊工地的人像沒事一樣在旁邊看。

台鐵工會說，若是台鐵原來的路線真的那麽差，鐵道局團隊都已經進場施工4年，承商及監造提出相關分析報告及後續改善措施，都無效嗎？請問鐵道局的專業在那裡？該路段一再出包，請問鐵道局做過什麼檢討，提出什麼改善措施？有沒有進一步的改良監測系統？否則，宣稱要維護台鐵安全豈不又是一場空話？台鐵的那兩個轄區道班，還是得隨時待命搶修。

台鐵工會說，此事明明已經影響行車安全，鐵道局卻輕描淡寫說僅是「影響台鐵營運」；明明是台鐵的道班去搶修，卻說成鐵道局的施工人員反應得宜，堂堂一個鐵道局這樣的說法，對台鐵辛苦的工務弟兄極不公平。