27歲美女網紅「菈菈」何語萱曾當過5年職業軍人，因為長得漂亮又有E級火辣身材，被網友封為「最美女士官」，而她也是JKF女郎之一，前陣子「倒奶」貼床的辣照曾讓網民暴動。昨(30日)菈菈又分享她「轉職」外送員的cosplay照，敞開的深V可見裡面「真的沒穿」，再次把網友們電暈到鼻血噴光。

菈菈昨(30日)在IG分享她的最新美照，畫面中她化身為粉紅色外送員，頭戴熊貓圖樣安全帽，身穿品牌外送員標配外套，安全帽還是可下拉太陽眼鏡的實用升級版；只見她手端杯麵拿著筷子，看似正要進食她的宵夜，但定睛一看，菈菈的衣服卻沒穿好，拉鍊敞開深V，從若隱若現的縫隙可窺見她外套裡面「真的沒穿」，雖只展露了一部份絕美UU好身材，但火辣程度堪稱破表直衝天際。

菈菈寫道：「疫情嚴重...快買不起模型了...只好去兼職。久久沒發文，來分享一下我的宵夜時間！誰會下雨時在外套裡面穿衣服啦也太熱了...你說是不」，不只身材犯規，表情也甜美到令人不敢相信真有這種女神級的外送員存在。

網友看了大噴鼻血：「有彩蛋啦」、「我這有送嗎」、「真假」、「我只想知道是誰拍照（菈菈：拉近照片看我的頭盔 上面就有我自拍的手機的亮光）」、「最後一張有亮點」、「這樣送餐 小費應該爆炸」、「裡面沒穿喔」、「哪裡可以指定這位外送員」、「太可愛了吧」、「可以外送妳嗎？」、「這個厲害了」、「都沒遇到這麼美的外送員」、「可以指定外送員嗎」、「不是…你也太熱」、「餓了」，刷了無數排眼冒愛心。

何語萱曾任空軍士官，駕駛過中型戰術輪車跟10.5噸卡車，待在軍中的第3年她曾表示：「其實在一個地方打滾久了就會想要繼續那個安逸的生活，寧可待在那個深井只看得到天空卻看不到外面的花花草草」；2019年拿到退伍令後她轉型當網紅，IG目前33.4萬粉絲，人氣持續攀升。