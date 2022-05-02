面對來勢洶洶的新一波疫情，許多台灣的公司再度實行居家辦公，或採取分流上班的做法。公司在思考遠距上班的制度時，不妨參考一些國外企業的做法。

微軟公司（Microsoft）公布的一項全球大型研究結果顯示，五○％的受訪企業主管表示，公司今年將會要求，全職員工完全回到辦公室工作。

然而，員工似乎有不同的想法。在其他的研究中，遠距工作者有三成以上表示，如果公司取消遠距工作的選項，他們會遞出辭呈。在知識工作者當中，只有三％偏好完全在辦公室工作。

根據財星雜誌（For-tune）的報導，針對遠距工作議題，推特（Twitter）的相關規定最為寬容。早在二○二○年五月，公司就告訴員工，遠距工作沒有截止日期，即便疫情結束，員工還是可以繼續選擇遠距工作。

這項規定至今未變。公司執行長阿格拉瓦（Parag Agrawal）曾告訴員工：「你覺得自己在哪裡工作的效率最高、創意最好，你就在那裡工作。」

但他也提醒員工，有些同事在辦公室、有些在家，工作起來會比之前所有人都在家，或都在公司困難許多。他預告，未來存在許多挑戰。

網飛（Netflix）有不同看法。公司創辦人海斯汀（Reed Hastings）認為，遠距工作沒有好處。前年接受華爾街日報（Wall Street Journal）訪問時，他直說：「員工無法共處一室，尤其是難以跨越國界面對面，只有壞處。」

迫於疫情，網飛曾讓員工遠距工作過一段時間。不過去年九月，公司已經請員工回到辦公室工作。

美國花旗集團（Citigroup）介於兩者之間。最近公司規定，所有打過疫苗的員工，一週要在辦公室工作至少兩天。最終目標是，希望員工一週在辦公室工作至少三天。

公司執行長芙瑞澤（Jane Fraser）相信，比起有些銀行嚴格要求員工每天都得進辦公室，花旗的做法更能吸引頂尖人才。

她告訴員工，面對面互動有其優點，所以雖然員工可以一週在家工作兩天，但是不見得能選擇是哪一天。公司希望在特定時間，讓每個人都進公司，以持續增強員工之間的連結與合作。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘429期》)