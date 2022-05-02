《哈利波特》系列電影持續發燒，今年4月《怪獸與牠們的產地》第三集電影《怪獸與鄧不利多的秘密》上映，而紐特的故事在全球大爆紅，無疑是替自己的學院「赫夫帕夫」爭口氣，不再讓葛萊芬多學院占盡風頭。

2015年在電影《愛的萬物論》中飾演科學家史蒂芬霍金的艾迪瑞德曼，精湛演技讓他拿下該年度的奧斯卡影帝，但這卻不是他演員生涯最大的目標，艾迪曾公開抱怨：「全英國的演員去演了《哈利波特》跟《冰與火之歌：權力遊戲》了，只有我沒有！」，還好他在2016年圓夢，接演《怪獸與牠們的產地》主角「紐特」，終於成為魔法世界的一員。

《怪獸與牠們的產地》主角紐特，也跟哈利波特一樣是霍格華茲栽培出來的學生，不同的是他出身赫夫帕夫學院，這個學院在《哈利波特》系列中相對較為低調，比史萊哲林學院還不受注意，如今紐特的故事將赫夫帕夫學院發揚光大，他作為該學院「大家長」，私下也對行銷自家學院不遺餘力，之前他接受邀約，為赫夫帕夫學院拍了一支公益廣告，站出來哽咽疾呼：「讓我們做個驕傲的赫夫帕夫人！」。

赫夫帕夫學院人才濟濟，新任蝙蝠俠羅伯派汀森(左)跟巨石強森都是「榮譽院友」。(達志提供)

艾迪瑞德曼為赫夫帕夫學院拍攝公益推廣廣告，發表了一段激情的演說，表示自己是一個「驕傲的赫夫帕夫人」，長期以來赫夫帕夫學院備受欺凌，被眾人嫌棄無趣又無聊，但他要澄清「我們都是好人」，自己在赫夫帕夫人身上，看見了勤奮、同情心，且總能做出正確的抉擇，而這樣的特質，都不是出自沽名釣譽，艾迪瑞德曼更舉例，赫夫帕夫學院不只栽培出紐特，「你知道還有誰是我們學院的嗎？就是「西追」，羅伯派汀森是我們的人啊！還有巨石強森」，並表示原作者J.K.羅琳說過赫夫帕夫是她最愛的學院，「所以X你們的！」。

飾演新任蝙蝠俠的英倫羅伯派汀森，早年也是《哈利波特》電影的一員，飾演霍格華茲男神「西追」，但不幸在《哈利波特－火盃的考驗》中領便當；至於巨石強森，他曾在主持MTV頒獎典禮時，公開說自己隸屬於赫夫帕夫學院，因此被艾迪瑞德曼拿出來當「榮譽院友」宣傳，狂推赫夫帕夫學院不遺餘力。