面試結束後最怕沒後續消息，一名男網友發文指出，他近日前往兩間公司面試，A公司正在核薪，B公司等待通知中，他隨即決定寄信到B公司詢問進度，但憂心是否會留給人家不好的印象？引發其他網友熱議，對此有過來人表示，以前有個同學面試科技廠，就是因為這樣做，才更快拿到錄取通知。

原PO發文指出，自己碩士畢業有到兩間公司面試，A公司正在核薪，B公司面完人資等待通知中，中途有寄信給B人資表明其他間正在核薪，想要詢問目前進度，但他擔心這樣有可能會讓人資造成什麼不好的印象嗎？因為他看到網路討論，說如果有其他間offer(錄取通知)的籌碼，或許可以加速簽核的流程，才決定這樣做。

其他網友紛紛表示，「以前有個同學面試科技大廠，等A公司通知的時候拿到B公司offer，然後拿這個去問A公司，結果A公司立馬發offer」、「多交流不會怎樣」、「證明你選擇很多」、「有問搞不好更快」、「人資有時候會問，直接跟他講沒關係，會要你的話就會加速跑流程」、「剛畢業就多面幾家啊，以後要請假面試很麻煩的。」

專家則表示，面試者可以技巧性透露在別間公司面試，藉此當作薪資談判籌碼，同時也有機會縮短錄取流程，早點拿到錄取通知。