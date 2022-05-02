國民黨主席朱立倫因年底縣市長候選人問題造成黨內紛爭，引發外界議論與基層憂心。對此，曾任台灣省議員的國民黨前立委黃木添痛批，國民黨2018年一口氣從全台22席縣市長中拿下15席，如今民進黨已從當年記取教訓，國民黨卻繼續分裂，黨內也缺乏魅力領袖，讓支持者熱情被澆熄，今年底難保民進黨不會大贏。

黃木添曾代表國民黨當選第8、9、10屆台灣省議會議員，凍省後當選為第4屆立委，現已淡出政壇轉投入公益活動。黃30日接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨目前面臨極大困境，朱立倫去年選黨主席時遭遇多組競爭，當時就已埋下黨內分裂種子，孫文學校校張亞中雖具中心思想，但卻缺乏地方基層實力。

黃木添分析，地方選舉還是要靠「風潮」，國民黨2018年本來沒什麼希望，結果一陣風「吹到讓民進黨醒過來」，更讓國民黨從全台22縣市中，一口氣拿下15席，所以後來民進黨都非常注意，不能允許國民黨再吹起類似風潮；民進黨都知道「記取教訓」，這麼戰戰兢兢，朱立倫領導的國民黨卻渾然不覺，還放任黨內繼續分裂。

針對藍營現況，黃木添認為，目前只有新北市市長侯友宜最有條件與機會可引領風潮，因為侯真的在地方盡心盡力，但侯與國民黨政治活動與人物刻意保持距離，被認為「不是非常國民黨」。而民進黨早看破國民黨的不團結，朱立倫又是弱勢領導，無法站出來一呼百應，故他悲觀認為，年底國民黨恐保不住14席、民進黨會大贏，且2024還會是民進黨執政。