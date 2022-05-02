在經過多年的研究與測試後，美國海軍軍令部長承認，該軍種正重新考慮是否採購中型無人水面載具（MUSV）；無人水面載具是美國海軍分散式殺傷（Distributed Lethality）概念的要角之一，負責搭載額外的感測器和彈藥，確保艦隊在面對中國大陸反艦火力下仍能持續作戰。

「美國海軍學會新聞網」（USNI News）報導，在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）和美國海軍學會主辦的「海事安全對話」（Maritime Security Dialogue）中，海軍軍令部長吉爾戴（Mike Gilday）上將承認，他「不知道」該軍種未來是否會採購MUSV，因為無人能力發展迅速，根據先前於中東進行的實際測試，美軍有機會直接以其他小型無人載具取代MUSV的角色。

不過吉爾戴也補充，載具的尺寸愈大，代表將有更多空間可供利用，因此MUSV的命運尚未確定；他強調，美國海軍「並非不需要MUSV」，只是小型無人載具的潛力正讓其重新考慮相關細節。

美國海軍在未來發展中十分重視有人與無人艦艇的搭配。圖為「海獵人」MUSV（左）和朱瓦特級驅逐艦。（圖／DVIDS）

軍事新聞網站「Breaking Defense」指出，任何來自軍令部長的公開質疑都對MUSV構成重大打擊，因為海軍研究辦公室（Office of Naval Research）多年來致力於研究、發展與吹捧「海獵人」（Sea Hunter）實驗型MUSV，且美國海軍2020年8月才以2.81億美元（約新台幣82.8億元）採購9艘MUSV。

分散式殺傷概念是美國海軍對抗中國大陸「反介入／區域拒止」（A2AD）能力的對策，希望將作戰設備分配至許多平台上，確保在敵火攻擊下仍能維持艦隊整體的續戰力。在其先前的規劃中，MUSV主要負責攜帶感測器，大型無人水面載具（LUSV）則預計擁有能搭配各式飛彈的垂直發射系統，用於支援勃克級第3批次（Arleigh Burke-class Flight III）神盾驅逐艦或下一代驅逐艦（DDG(X)）等主力船艦作戰。