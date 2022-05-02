最近國際股市大跌，又是一陣股災，主要來自於聯準會超級鷹派言論，從主席到官員對於第一季連續三個月上升的消費者物價指數，及生產者物價指數大幅攀升至八至十一％以上，視為洪水猛獸，聯準會主席說壓制通膨「絕對必要」，暗示五月升息二碼箭在弦上。且官員更認為六月將持續升息二碼，甚至出現三碼的言論，今年底前幾乎升息至二％以上是基本的；另一種說法是將升至二．五％，才能接近目前二年期及十年期公債殖利率二．五四％至二．七二％。這也刺激美元指數站上一百後向一○三推升，意味對其他貨幣將升值，迫使國際法人基金在新興市場加速賣股抽資金。

美股受超級鷹派的言論升息影響，四大指數全面跌破年線等所有均線，等於又回到二月前股市，而費半指數領先創新低跌破三千點，由於目前仍處於跌勢，下道關卡就看二六五○點。其他三大指數則看前波今年低點附近是否有支撐。

日前從全球股票基金淨撤資一五二．一億美元，規模為去年十二月來最大，主因俄烏戰爭引發經濟成長疑慮、全球主要央行將升息，及公債的實質殖利率上升。美銀策略師認為美國股票基金的撤資潮才剛開始；最好不是這樣。然而美元指數強勢引發其他國家幣值貶值，外資也不得不撤。

另一方面，由於中國政策以疫情清零為主，上海、昆山、蘇州等重要台商生產基地封城還未結束，又傳出西安、鄭州乃至於天子腳下的北京都可能封城，中國股市連續重挫破底，拖累到港股，深圳股市若以近期最低點計算，今年下跌三一％，上證下跌二○．七五％，都比美國那指及標普及道瓊跌得重。香港的恆生及國企指數今年也一度各下跌十五％及十八％，美中股市都是全球股市下跌重災區。

官股券商持續逢低加碼

反倒是歐洲英國還是小漲，德、法股下跌也僅在十至十三％，不過隨著美國激進升息，歐洲央行決策官員希望盡早結束購債計畫，並最快在七月、最晚不超過九月開始啟動升息。今年ＥＣＢ至少有兩次升息，並不排除有第三次升息的可能性。

升息是全球性央行一致動作（除中國降息外），這次調整股匯市幾乎是全球性，只有原物料生產國巴西、印尼及沙烏地阿拉伯表現是正報酬，未來就看油價是漲是跌了。大致上，在九○美元上下就具正面效益，超過一一○美元就會引發升息災難。

官股券商持續逢低加碼

最近中國封城範圍擴大，導致國際油價一度重挫近六％，跌破一百美元。其實若觀察石油及非鐵金屬鋁、銅等，不少高點出現在三月，若油價能壓制住，則有法人認為今年最高通膨率已經出現了，特別在中國嚴格清零動作將降低社會經濟需求，當然也降低用油量。如此搭配ＩＥＡ與美國釋出戰備儲油每日兩百萬桶，將使油價不至於再大漲，那麼高通膨壓力可望紓解，但是比照過去來說還是較偏高，因為俄烏戰爭帶來糧食減產，黃小玉價格降不下來，至少要一年以上才回歸常態。只要ＣＰＩ及ＰＰＩ不要再竄高，或許後續聯準會升息，將減輕激進手段。果如此，較有利股市跌深反彈。

台股今年以來最深跌幅十．三％，櫃買累計跌幅則高達二十．五％，相較去年上漲超過二○％，其實拉回幅度還算可以忍受。不過在美國升息、國際法人抽資金下，外資賣超台股約六千五百億元，超過去年的四五四五億元，真的算是龐大，且資金匯出、台幣貶值超過六％，只能靠投信及官股護盤，尤其是官股券商持續逢低加碼，累計四月與今年以來，分別買超超過五三五億元及一八五○億元，已超越去年全年的一五三九億元新高紀錄。若再加上投信買超，合計接近三五○○億元，但也只約是外資賣超五成，所以指數四月跌破年線後一直站不上年線。

高價電子股腰斬者不少

台股固然原物料、鋼鐵股價較強，但是電子股嚴重修正，最後可能將非電子股也拖下去。觀察高價股，股價超過四百元以上，不到三○檔，其中有十四檔從高點累計跌幅超過四成，像是股王矽力ＫＹ，累計跌幅超過五六％，近周還在創新低，間接也使股后信驊股價也創低，其他ＩＣ設計高價股力旺、譜瑞ＫＹ累計跌幅也有五九％及四五％；董事長兢兢業業投入營運的環球晶圓在併購德國廠失敗後，股價也從九七二元默默跌破五百元，累計跌幅高達四七．三％。高價股或是千元股股價越來越低，自然壓縮到其他股。連同樣是台灣之光的聯發科，今年將配發七三元現金股息，但股價同樣從高點回檔幅度高達三四％，殖利率高達九％，但股價還創波段新低價，是有超跌現象。

率先景氣反轉的面板，友達第一季ＥＰＳ從上季的一．一一元腰斬至○．五元，面板降價，零組件如驅動動ＩＣ自然不看好，去年大漲的敦泰及天鈺，不知不覺中已下跌六二．二％及六十％，兩者都跌破去年現增價。電子業景氣疑慮上升，又遇到中國封城，尤其是去年大漲的上游股要特別小心，只能等待自然落底。

當然上游供給貨源是按排隊或出價高低給貨，如今逆轉，下游營運較順利，例如工業電腦、網通族群等，三月業績都開始明顯上來，例如受惠資料中心建置以及訊號傳輸更替，中磊三月營收四七．九一億元，年增四成；第一季營收一二六．五八億元，年增三一．九％，加上台幣貶值，預估今年ＥＰＳ上看五元以上；智易三月營收則創歷史新高，看來第一季ＥＰＳ有機會超過二．五元，去年ＥＰＳ八．二六元，今年有機會挑戰九至十元。中磊及智易股價ＰＥ都不高，且兩檔股價同步接近歷史高點，法人轉進，似乎上檔還有空間。

風電傳好消息 綠電族群抬頭

再來就是政策已訂定淨零碳排，且這幾年台商返台生產、台灣缺電已是必然，風電以及改善電力供輸將是一大商機，哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ）二十五日表示，由天力離岸風電生產的全台首支國產化離岸風機葉片順利通過原廠檢測及驗收，彰芳西島風場不僅成為第一座使用台灣製風機葉片的風場，更提前兩年實踐葉片國產化，這是台灣生產第一支本土製造葉片。ＣＩＰ指出，風機葉片為離岸風機最具價值且高技術門檻的零組件之一，不僅是台灣離岸風電國產化重要指標，並促動包括碳纖維、樹脂、黏合膠、扣件等葉片材料供應鏈發展，對於上緯投控、永冠、世紀鋼、世紀風電、大亞、中鋼構、華城等族群是好消息。

綠能發展是趨勢，儲能也很重要，永崴投資的森崴能源，去年ＥＰＳ三．一一元，子公司富威電力與鴻海簽綠電採購合作備忘錄，獲鴻海大單。最重要是鴻海宣布台灣廠區計畫今年採購約二三六萬度綠電，並逐年增加採購量，預期至二○三○年累積可達約七千萬度綠電，相當於減少約三．五萬噸二氧化碳排放量。

另外，森崴能源及子公司富威電力建置完成全台最大單一儲能案場，首座七ＭＷ儲能系統近日完工，並將參與台電電力交易平台，提供電力系統調頻備轉服務，規劃建置一○○ＭＷ儲能系統。

去年已經有台積電大買綠電，現在鴻海加入，未來將有更多大廠採購綠電，以符合國外廠商要求，這塊大餅也包括太陽能，以元晶及安集為主，未來綠電相關股將會是很夯的行業。

金融股受惠升息，公布第一季獲利及股利政策，都相當不錯，美元強勢對於帳上持有美元多的兆豐金、第一金、中信金及玉山金是利多。原本台灣央行認為不會像美國一樣多次升息，但是最近聯準會激進派的舉動，台灣若不升息，台幣貶值壓力大增，正值通膨嚴重，若不跟著升息可能會出現輸入型通膨，央行六月份開會看來也須跟著美國腳步，這部分則以三商銀、兆豐金、合庫金、台企銀受惠較大，永豐金則是企圖心較強的公司。

台灣疫情步步升高，至於是預估二百萬或四百萬人染疫尚待觀察，以現階段染疫人數還在四萬人以下，未來每日確診人數可能會高到不可思議，對於相關防護及檢測產品用量一定會大，若政策走向是以篩代隔，那麼國家隊泰博、寶齡富錦、瑞基等，近期雖大漲五至七成，但股價也拉回，四月營收將正面，且五、六月營收將更好，所以若再出現急跌至月線附近，似有次反彈機會，其中以產能最大─單月將超過一千五百萬劑、後面上看三千萬劑的泰博為指標。

政策已預估感染速度及人數將大幅上升，主要是朝向群體免疫，希望半年後大家可恢復正常旅行，所以航空股長榮航、華航在此誘因下，股價姿態很高，解封時才須小心，在此之前拉回可注意。

全文及圖表請見《先探投資週刊2193期精彩當期內文轉載》