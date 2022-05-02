過去一周，股市沒有出現極佳的好買點，反而是一場殺戮，這個反轉探底從四月二十一日開始，在G20的全球財長會議中，美國財長華倫及Fed主席鮑威爾再度重申升息抗通膨的態度，美國道瓊開高又殺低，重挫三六八點，次日再跌九八一．三六，二十五日反彈二三八．○六，二十六日再大跌八○九．二八。四個交易日共大跌一九二○．六一，道瓊指數從站上年線出現大殺戮，這是技術面在最關鍵時刻的反轉，這是另一股探底之勢。

至此為止，標普五○○指數已下探四一七五，距前波低點四一一四．六五很接近，科技股是這次跌勢重心，Nasdaq再探一二四九○．七四的新低，最慘的費城半導體指數從三九四六．一六跌到二九○八．一三，今年以來費半指數大跌二六．二八％，比起Nasdaq下跌二○．一六％、標普五○○指數下跌十二．四％及道瓊指數跌八．五％都還要沈重。

生技股炒作題材面臨壓力

美股的重挫從通膨升息開始，這幾天俄羅斯切斷供應波蘭的天然氣，又威脅可能引爆核彈，甚至不排除第三次世界大戰，使這場區域戰爭延伸至全球的風險升高，這個時候再遇上上海及鄰近城市封城，如今北京、甚至朝陽區壓力也大增，首當其衝的是中國深滬港股市的下挫，上海Ａ股今年以來下跌二○．六九％，深圳Ａ股跌三○．九七％，深圳成分指數大跌三一．三％，災情最重；滬深三○○下跌二三．四％，香港恆生去年已大跌，今年又跌十五％，國企指數下跌十八．八％，中國深滬股市成為今年全球最慘烈的市場。

台股今年從一八二一八．八四跌到一六二一九．四一（截至四月二十七日），下跌一九九九．四三，跌幅是十．九七％，櫃買指數從二三七．五五跌到一八八．一，重跌二○．八二％，可以看出今年上櫃的股價跌幅特別慘重。東北亞市場，日經指數今年跌七．六四％，南韓跌十．七六％，也相對較輕，但東協市場的越南、印尼、泰國、馬來西亞今年都相對抗跌。

全球股市經過三年奔馳，如今應驗了巴菲特的名言：「潮水退了，可知道誰沒有穿褲子？」這句話也可以正向來看：潮水退了，看誰有穿褲子？面對未來升息縮表的險峻環境，利率拉高，資金回收，通膨加劇可能讓經濟反轉，過去資金可以拱起很多成長股，現在潮水退了，過去憧憬成長的高價股，或是因題材炒作大漲的生技股，這回可能面臨很大壓力。

景氣走下坡才是重中之重

像這回全球半導體是重災區，費半指數大跌，率先衝擊台股，這一輪TSMC ADR跌幅慘重，台積電ADR從一四七跌到九二．七七美元，市值剩下四八一一．七七億美元，台灣的台積電也出現五二六元的新低價，過去三年是撐起台股加權指數最重要的多頭總司令，這回下跌二三．四％，台股當然使不上力。

眼前美國公債殖利率已逼近三％，台積電今年配十一元現金，股價下跌後，現在殖利率提升至二．○二％，但仍不到三％，最近陸行之先生建議台積電應把股息拉上十五元，如果是十五元，殖利率二．七六％，也略遜美債十年期殖利率，可能要十六元才比較靠譜。這次公債殖利率也造成中國股市大跌，因為美國十年債殖利率一度到二．九八三％，中國十年債在二．八六三％，這也造成中國資金淨流出。

不過除了公債殖利率壓力，景氣走下波才是重中之重的課題，最近AMD、Nvidia都大跌，去年Nvidia一度大漲到三四六．四七美元，如今跌到一八六．七美元，股價幾乎腰斬，市值也剩下四七○四．五三億美元。半導體股率先掉頭，影響台股往上的空間，也壓縮了高價ＩＣ設計股，像矽力ＫＹ從五四九○跌到二三八五元，已經是腰斬規格；最近成為新股王的信驊連殺六個交易日，股價跌至二二五○元；愛普跌到二二七元，股價已修正劇烈；今年上市的力智從一○一五元殺到四四三．五元，力旺從二五二○元殺到一○一○元，都令人頭皮發麻。（全文未完）

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