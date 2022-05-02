星座專家唐綺陽分析5/2~5/8星座運勢，5月的重頭戲就是木星將移動，目前正從雙魚往牡羊衝刺，會讓我們蠢蠢欲動，渴望夢想成真，對未來充滿期望，10月底前，可多做新嘗試，不要得失心太重。

本周水星停滯，即將迎接5/10水逆，雙子座、處女座略感不順，溝通與表達應更加謹慎，3C產品易有狀況，這段時間也可以多關注、探討媒體的各種現象。5/5日天合相，凸顯新興投資模式，為投資者提供方向。木星疾馳28~29度，出生星盤有行星28~0度者，將會感到特別幸運，身邊好機會增多。

重要星象：木星最後衝刺、水星停滯、日天合相、木星疾馳28~29度。

【工作注意：雙子、天秤、天蠍、雙魚】

雙子：工作上的協調很重要

天秤：務實的考量，會讓事情做得更好

天蠍：有不錯的合作機會，值得深談

雙魚：漸入佳境，開始向前奔馳

【桃花注意：金牛、獅子、處女、水瓶】

金牛：展現柔軟，轉變付出的方式

獅子：脆弱時易被打動，需多一些判斷

處女：當心負面情緒的影響

水瓶：多一點勇敢與自信，事情會更容易

【財運注意：牡羊、巨蟹】

牡羊：花錢不手軟，需有人幫忙控管

巨蟹：生活必要的花費，要保持平常心

【健康注意：射手、摩羯】

射手：當心過勞問題，注重養生

摩羯：多注意睡眠與交通問題