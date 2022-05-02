感染新冠病毒會影響男性性功能嗎？國外研究發現，有男性確診病患出現性功能障礙，甚至造成陰莖縮短。國內泌尿科醫師解釋，新冠病毒有可能造成不舉，但不至於會造成陰莖萎縮。

●確診後陰莖縮短？研究：極罕見病例

英國倫敦大學學院（University College London）針對3,400人進行「長期新冠症狀（Long Covid）」研究，結果發現約有200人染疫痊癒後仍持續出現症狀，多數是呼吸容易喘、心悸、血壓變高或降低、頭昏等，有少數女性發生經期異常、男性則出現性功能障礙。

美國有一名男病患就自述生殖器縮小近4公分，而且有勃起障礙。泌尿科醫師溫特（Ashley Winter）引述臨床研究指出，有兩名因為染疫而造成性功能障礙的男性還因此接受海綿體植入手術，術後幾個月仍持續觀察生殖器的恢復情況。

●新冠病毒確診加劇身心因素，導致不舉

新冠病毒真的能讓陰莖長度萎縮嗎？高雄榮民總醫院泌尿外科主治醫師、亞太地區性醫學會主席簡邦平指出，在新冠肺炎的陰霾下，有些男性確診者在常見的疲倦、注意力不集中等後遺症之外，心情鬱悶的確可能造成勃起障礙，不過陰莖海綿體有白膜包覆著，不太可能因為病毒入侵就變短。

簡邦平解釋，男性陰莖約在16歲左右的青春期階段受到男性荷爾蒙刺激，發育完成之後就不容易變短；即使因為攝護腺疾病而使用荷爾蒙抑制藥物，也很少出現陰莖變短的情形。

「實體的東西，不會不見。」簡邦平說，陰莖海綿體靠血液填充後，變長、變粗、變硬，成年男性若沒有高血壓、高血脂或糖尿病等三高疾病，血液經由血管抵達海綿體約可充血100cc，即使血管功能不好，「少個5cc也還能維持正常運作。」

根據醫療網站《Medical News Today》報導，男性生殖器「縮短」，通常指的是海綿體充血量不足，造成勃起時不夠堅硬。造成陰莖變短的成因包括：年紀增長、肥胖、攝護腺癌手術、其他生殖器官疾病、以及服用過動症和抗憂鬱等特定藥物等。

義大大昌醫院泌尿科主治醫師、男性健康中心主任王起杰也解釋，男性40歲以後，男性荷爾蒙就逐年下降，有可能造成生殖器萎縮，但不會因為新冠病毒入侵就變短。

「男性的性功能之鑰，在男性荷爾蒙睪固酮，」王起杰說，男性缺乏睪固酮也會使血管擴張功能變差，進而影響海綿體的充血，讓男人失去性慾，影響床事表現。

●長期新冠症狀耗損醫療量能、衝擊經濟

國內新冠肺炎的確診病例數逐日爆增，愈來愈多人染疫。即使是輕症，痊癒後的身體器官仍持續會受到後遺症的影響。國外專家陸續發現長期新冠症狀的現象，其中美國史丹福大學（Stanford University）追蹤113名輕症至中症染疫病患，發現12.7％的人痊癒4個月後，糞便仍能驗出新冠病毒，3.8％的人甚至在7個月後還驗得到病毒。

英國智庫「公共政策研究（Public Policy Research）」也發現，長期新冠病毒後遺症將損耗醫療量能與經濟生產，預計一年損耗近3千億台幣，對社會與民生衝擊甚大。