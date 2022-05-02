除了生病發燒之外，有時在服藥後也可能會讓體溫偏高！廖偉呈藥師指出，有些藥品也會引發體溫偏高，常見原因如下：

1、過敏性反應

一般在使用藥品1-3週後出現症狀，尤其是抗生素，可能有起疹、嗜酸性白血球增加等現象。主要是人體的免疫系統將外來藥品當成抗原，產生體液性免疫反應，抗原抗體結合後的免疫複合物，可促使體內顆粒性白血球釋出致熱原而產生發燒現象。

此外，也會啟動細胞免疫反應，導致胸腺產生淋巴激素活化免疫反應，並促使巨噬細胞將內生性熱原釋出。

2、影響體溫調節機制

▲藥品增加熱能產生

有些藥品會增加身體新陳代謝，增加熱產生，如：甲狀腺素、綜合感冒藥或緩解鼻炎藥品的交感神經作用劑（Phenylephrine/Pseudoephedrine/Caffeine）、單胺氧化酶抑制劑的抗憂鬱劑、藥酒（保力達B、維士比等），或含酒料理，也有可能提升體溫。

▲抑制汗腺分泌→減少散熱

某類藥品會抑制汗腺分泌，而影響身體的散熱。如：降低過敏或改善鼻炎的第一代抗組織胺（Chlorpheniramine/Diphenhydramine）、暈車藥所含的抗膽鹼成分（Scopolamine）、某些具抗膽鹼作用之帕金森藥品（Biperiden, Trihexyphenidyl）、三環抗憂鬱劑（Imipramine/Chomipramine/Doxepine）等。

▲阻礙心血管系統對熱調節

心血管系統是身體調整體溫的重要角色，但有許多降血壓藥品或是影響心跳速率的藥品，或多或少會降低心血管系統對體熱的調節能力，導致體溫偏高如：乙型阻斷劑。而血管擴張劑，可能使周邊動脈擴張，血液滯留於周邊動脈血管，影響體溫調節，此外常被應用於消水腫或降血壓的利尿劑，也可能導致水分流失，間接影響散熱功能。

▲抑制下視丘對熱的調節

抗精神疾病藥品（Chlorpromazine）為多巴胺阻斷劑，作用於中樞神經系統，會造成下視丘體溫設定點改變，導致體溫過高。

3、藥理作用的延伸

這類原因導致的藥物熱較為少見，主要因藥品的藥理反應，引發內生性熱原的釋放，如：梅毒病人在接受盤尼西林類抗生素治療6-8小時後，體內的梅毒螺旋體釋放出內毒素導致發燒現象。

而藥理作用引起發熱狀況，也常見於癌症病人在使用抗腫瘤藥品後，因體內的惡性腫瘤細胞，被化療藥物毒殺後而產生藥物熱現象。