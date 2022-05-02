俄烏戰爭已持續超過兩個月，雙方持續在烏國境內鏖戰，也互相造成對方嚴重傷亡，俄羅斯更三不五時威脅動用核武，讓西方國家繃緊了神經，而除了核武威脅，雙方何時能停戰也是外界關注重點，對此戰略專家張競直言，使用核武是不太可能的，而俄烏雙方是否能停戰，是由俄羅斯所決定。

海軍中權艦前任艦長、戰略專家張競上月30日接受網路政論節目《深喉嚨Online》專訪，討論到外界熱議的俄烏戰爭核武與停戰議題，首先在核武問題方面，張競指出俄羅斯是否動用核武，取決於其要將烏克蘭「打怕」還是「打趴」。

若是要「打怕」，代表這將是場「有限的」戰爭，而有限的戰爭在武器使用上也可能有限，且如果俄軍真動用核武，就代表俄羅斯在危機四伏的情況下間接承認其傳統戰力失敗，因此張競認定使用核武的推測是「不合邏輯且不太可能的」。

而在外界關注的雙方停戰議題上，張競表示「開戰的開關，掌握在基輔（烏克蘭）的手中；衝突的規模，由華盛頓（美國）所決定」，他指出目前盧布已止跌回升，且作為世界第11大經濟體的俄國糧食、能源皆自給自足，甚至掌握許多國家的能源命脈，美國對俄羅斯的制裁「有如隔靴搔癢」，沒辦法改變俄國的決心，所以「戰爭會打多久，是由莫斯科（俄羅斯）決定」。