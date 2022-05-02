網紅鳳梨（吳泓易）日前加入直播主連千毅與網紅勾惡的戰局，開直播飆罵連千毅「社會不是你在喬」、「不要再整天製造問題」，被對方回嗆「顧好你的飲料店，沒你的事情」；隨著連千毅道歉並宣布捐款3日所得後，鳳梨今（1日）PO泡溫泉的照片發聲，卻被網友發現傲人的「19.5cm分身」疑露出，掀起廣大的討論。

鳳梨疑對扯進連千毅、勾惡戰局而有感而發，稍早之前在臉書寫道：「寒山問拾得：“世間謗我、欺我、辱我、笑我、輕我、賤我、騙我，如何處置？”拾得笑道：“只要忍他、讓他、避他、由他、耐他、敬他、不要理他、再過幾年，你且看他。”」隨文附上一張坐在浴缸裡泡湯的照片，露出全身的大面積刺青。

有一名眼尖的網友放大鳳梨的這張裸湯照，圈出某個部位驚呼：「嚇我一跳⋯」，原來他歪樓看到鳳梨水面下的19.5公分，引起其他網友開玩笑：「地方媽媽的最愛」、「不愧是我的偶像」，不過也有網友分析那只是小腿折射，虛驚一場。

事實上，鳳梨曾自詡下半身「19.5公分不含頭」，今年初還爆出睡過四寶媽，對此他開直播道歉，並解釋「那時候的我單身沒女友、沒結婚啊，這樣有怎麼樣嗎？那女生昨天打電話跟我說不好意思，影響到我，又沒發生嚴重的事？」，更火大地表示入珠跟尺寸大小無關，備受網友討論。