「陳時中你放屁！」北市聯醫工會1日上凱道表達訴求，要求政府如實補償因公染疫的醫護人員，工會理事長郭蕢瑩表示，醫檢師現在幾乎沒日沒夜在工作，原先處理一支PCR檢體是1000元，和醫院五五分，衛福部卻還要抽2%作為預備金，後來又改規定，變成最高只能領22萬元，對第一線醫檢師公平嗎？政府什麼時候才要站在醫療人員這邊？她痛批：「陳時中放屁！太過分了，這樣對待醫療人員！」

據《中天新聞》1日報導，北市聯醫工會理事長郭蕢瑩接受媒體訪問時表示，醫檢師現在幾乎是沒日沒夜在工作，包括在快篩站快篩，這些處理PCR檢體的醫檢師，按先前規範做一支是1000元，和醫院按比例五五分，衛福部卻還要抽2%作為預備金，後來又改規定，變成最高只能領22萬元，規定隨意這樣更改對嗎？對第一線的醫檢師公平嗎？

現場媒體詢問：「最近疫情再度爆發，急診室是否變得非常混亂？」郭蕢瑩坦言，急診室變得非常混亂，幾乎每天都大排長龍，急診室的同仁幾乎都沒怎麼休息，忙到沒時間去統計出勤和加班的工時，幾乎每天都沒辦法準時上下班，光醫院同仁就有好幾位確診。

怒掀陳時中防疫期間"幹的好事"! 醫護姐爆氣譙過份:每天要我們戳鼻子戳到死 |熱搜發燒榜 @中天新聞

針對蔡政府祭出以篩代檢，郭蕢瑩質疑，醫護每天要戳鼻孔，一整天戳下來，那種感覺是很噁心的，「政府是要虐待基層醫療人員嗎？更何況，政府什麼時候善待過醫療人員？什麼時候才要站在醫療人員這邊？放屁！陳時中你放屁！太過分了，這樣對待醫療人員，話說得好聽，要照顧醫療人員，結果根本沒有！從來都沒有！只有不斷限制，還要求一堆事情，說好的獎勵金也都沒發下來，這樣能讓醫界基層不生氣嗎？」

有不少網友留言聲援，「真的要有人出來說真話！不要讓某些擺爛放屁的人，再去喝紅酒、唱歌、抽菸」、「最挺政府的基層醫護，卻遭受如此不堪的對待，真的是情何以堪」。