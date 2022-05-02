大陸古裝劇《且試天下》由高人氣演員楊洋，趙露思主演，正在熱播當中，沒想到卻掀起無數爭議，先是女主趙露思因外型與原著不符遭到網友吐槽，接著爆出劇情、台詞疑似抄襲古裝劇《鶴唳華亭》，近日被網友發現，拍攝過程中似乎有虐待動物的嫌疑，劇集畫面中馬匹脖子「脖子折成90度」，雖然劇組已發出聲明澄清馬沒事，卻也間接證實該畫面是用真馬拍攝，令不少網友痛斥。

古裝劇《且試天下》劇情中出現馬匹被絆倒的畫面，正在奔跑中的馬失去平衡直接往前撲，脖子從側面直接扭成90度，畫面非常嚇人，讓觀眾質疑是真馬拍攝，痛批虐待動物；此話題一出編劇汪海林分享業界內幕，稱劇組會用「摔馬」拍攝，他稱劇組會用絆馬索讓馬在高速衝刺下摔倒，摔馬專門用來做危險動作，有的馬當場就骨折需要安樂死，由於傷亡率高，所以都不是昂貴的馬匹。

《且試天下》特技團隊隔兩天後回應，為拍攝進行超過半年的特殊訓練，具備起揚、臥倒、越障礙等特殊技能，稱引起爭議的摔倒畫面有安全規範措施，拍攝後該名「法拉利」的馬匹非常健康，還繼續參加多個影視劇的拍攝，並強調很早就有系統的訓練跟保護措施。工作人員更發出影片，在4月30日空闊無人的影視城內呼喚「法拉利」，影片中馬匹朝馴馬師奔去，看起來生命狀態無虞。

《且試天下》中的馬匹跌倒畫面被疑是使用真馬。（圖／微博）

編劇談到劇組內幕，提到有些劇組會使用活馬做危險動作。（圖／微博）

雖然特效團隊出面澄清，但《且試天下》官方微博沒有轉發澄清，說法依舊引發網友質疑「脖子都折成這樣了，換一隻來指鹿為馬說還活著，觀眾也認不出」、「拍攝現場的影片總有吧，脖子扭成那樣之後，馬狀態不錯我就信」、「可是都折成這樣了欸」

特技場面馬匹供應商發出澄清聲明。（圖／微博網路劇）

雖然聲明出了，但很多網友還是不買帳。（圖／微博）

同樣受到質疑的還有女主角趙露思的演技，起因是電視劇宣傳熱搜是「國產武俠劇終於支棱（網路用語：意思挺起、崛起）起來了」，導語是宣傳《且試天下》「武俠感滿滿，感覺國產武俠片重回巔峰指日可待」，然而網友們並不這麼認為，一片逆風言論下竟然將導語改為另外一部電視劇《祝卿好》，此舉在網路上引起爭議。

疑似該話題被網友吐槽，就將導語換成另外一部劇。（圖／微博）

由於粉絲們誇女主角趙露思的打戲絲滑流暢、運用白綾揮灑自如，令部分網友不滿，製作了劉亦菲小龍女與她的對比影片，有68萬觀看次數，2萬人點讚，同樣使用白綾，劉亦菲版本的非常有力道，從花絮當中劉亦菲使用的是真白綾，全靠優秀的武打功底，而趙露思版本則是使用特效，慘遭網友虧「像捲尺」、「不像用白綾像白綾自己有意識」