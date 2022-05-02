苗栗縣副議長李文斌日前染疫，女縣議員張可欣也傳出確診，她在臉書發布貼文，表示自己快篩陽性，目前已為確診隔離做好準備。

張可欣說，她持續快篩第3天，令人聞風喪膽的第2條線居然出現，當下她立即通報相關單位，進行PCR檢測，並為確診隔離做好準備。

她表示，全世界受到疫情影響停擺了2年，台灣在優秀的國民素質上，所建立的防疫成果，比起其他國家，國人已經幸運了很多。

張可欣說，現在也該是跟隨國際社會，為與病毒共存，以及為再能於陽光下見到每個人親切的笑容．全力做好準備。

面對確診，除了向鄉親報告暫時停止一切活動以外，更要感謝的是在這段時間來聆聽鎮民的聲音時，大家給予我的肯定。

她提到，苗栗鄉親們並沒有因為她的年齡，就拒絕給通霄一次脫胎換骨的機會，相反的渴望改變，一如往常都希望看到通霄，蛻變成一個美麗，而且有競爭力的海線小鎮。

張可欣強調，會藉著居隔這幾天的時間，充實自己，找尋更優秀的人才，籌組通霄改造青年軍，讓更多年輕人加入，讓更多希望發芽，擺脫通霄不堪回首的政治汙名。「通霄不僅需要勇敢的年輕人，更需要勇敢的鄉親，一起衝開那道通往嶄新未來的大門。」