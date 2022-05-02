根據中央氣象局最新資訊，2日2時23分發生芮氏規模3.9地震，地震深度10.8公里，震央位於臺南市政府北北東方37.3公里（位於臺南市柳營區），最大震度嘉義縣3級。（編輯：施施）1110502

臺東近海凌晨規模3.7地震 最大震度臺東縣3級
宜蘭縣蘇澳規模4.9地震 最大震度宜蘭縣3級
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