臺南柳營規模3.9地震 最大震度嘉義縣3級 04:062022/05/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臺南柳營規模3.9地震 最大震度嘉義縣3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，2日2時23分發生芮氏規模3.9地震，地震深度10.8公里，震央位於臺南市政府北北東方37.3公里（位於臺南市柳營區），最大震度嘉義縣3級。（編輯：施施）1110502 臺東近海凌晨規模3.7地震 最大震度臺東縣3級 宜蘭縣蘇澳規模4.9地震 最大震度宜蘭縣3級 #9地震 #最大震度 #嘉義縣 #3級 #施施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南台灣超淺層地震 規模4.1 高雄震度4級 08:522022/04/28 生活 嘉縣＋22 國軍中庄營區再添3人染疫 12:312022/04/27 生活 狂風驟雨外加冰雹 嘉義縣累積雨量包下全台前10名 10:002022/04/23 生活 嘉義縣＋10 太保工廠群聚案擴大 確診員工1傳7 13:532022/04/25 生活 雲林＋14 龍鳳胎姊弟皆輕症 04:102022/04/21 地方新聞 嘉義縣＋17 某工廠爆群聚已12人染疫 12:352022/04/24 生活 全台首座 合法民間蚵殼暫置場在東石 04:102022/04/23 地方新聞 嘉義縣2員警PCR陽性確診了 分局緊急大清消 19:572022/04/28 生活 18：23花蓮外海規模5.6地震 最大震度2級 全台有感 18:272022/04/24 生活 本土傳破4000 嘉市＋9 嘉縣＋7 演唱會再＋1 13:192022/04/23 生活 南市＋51 雲林確診＋51 緊急啟動居家照護 04:102022/04/24 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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