【愛傳媒黃珊珊專欄】台北市的PCR篩檢站，已經開設了快篩陽綠色通道 ，有醫療需求的話，篩檢後就可以馬上看診拿藥，沒有需求就直接回家等結果，這能加速看診速度，也避免人流阻塞造成感染。​

下面這兩張圖，是我們整理給大家的「防疫指引」，不論是確診者、居隔者、自我健康接觸者，所有注意事項，以及居家關懷中心與遠距醫療的聯絡方式，都寫在這裡了，請大家多多轉傳！​

再次呼籲，確診者在居家照護期間，請在家一人一室隔離，身體不適請立刻打119；居隔者一人一室，盡量不共用衛浴、不離開房間；自主防疫期間，要快篩陰性才能出門，快篩陽性的話，請勿搭乘大眾運輸工具，請自駕或由親友接送到醫療院所做PCR檢測。​

最後，目前醫療量能已經很緊繃，未來公費篩檢站要讓快篩陽性者優先。也請大家將醫療量能優先留給需要的人，一同合作，度過難關！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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