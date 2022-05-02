【愛傳媒藺奕專欄】清晨六點不到，第一道曙光散落在海面，它們像氧化之前的銅片，映照下的流雲朵朵或似梵谷油畫裡的馬鈴薯。

都蘭山脈一甦醒，就滾起米粉白的雲龍，從大海端上的小涼風，就跟碳酸飲料的氣泡顆粒那般清涼。早餐和新朋友哥倫比亞帥哥Ricardo(谷睿奇）併桌，一聊就合拍。

「我在台東六年了，我帶你們去玩吧！」帥哥主動邀請。

我一聽先是尷尬，堂堂台灣人活了五十幾歲走透透，什麼時候輪到16000公里之外的老外當導遊了？

得知他是素食主義者，來台東推動生態自然農法，然後看他赤腳在戶外走來走去，毫不考慮就把行李拖上車跟著走。

赤科山的金針花已經開了，和伯朗大道一樣，他覺得停下一秒鐘都是浪費生命，La vida pasa de momento，人生一瞬啊，這句拉丁文我早就朗朗上口。

結果來到鐵份瀑布，我連聽都沒聽過，還一路跟著赤腳走。面對瀑布，他先敬拜，然後我們四人手腕反抓手腕圍成一圈，用盡丹田力道呼出吶喊，宛如神秘印加儀式，回音不斷往復。

之所以震撼，乃是因為聲音一直在形成，一直在變化，湧起新的高度，也有新的消失，它在進行式，不斷後退、也不斷向前。

之後每一處秘境，包括野溪溫泉我都只是走過路過完全錯過，彷彿這裡不是花東，而是遙遠新大陸，我改變對這位帥哥的態度，他是花東的哥倫布！

此刻，這輩子只會七、八十個西語句型和單字幾乎就用罊了，來到帥哥在深山的家門口，衝出一隻台灣土狗，他突然大喊：「呱九啾！」

不是馬小九，是呱九啾。這是他替土狗取得拉丁名字，西語原意「咖啡回沖、第二泡，糟糕的意思。」

就像老一輩給我們取得阿狗、蕭吿之類的小名，看似弱智，實則飽滿對天地的敬畏之心。呱九啾耶，多可愛的發音啊！

今天加入我們的還有旅歐多年的Zoe，這位高雄女孩養了一隻綠鬣蜥，最近剛下40顆蛋，聽她講述整個領養過程和偷情交配的離奇，我簡直進入金馬奇幻影展的魔力時刻。

晨昏獵奇、跟著吃素，我們似竹林的貓熊和曙暮性動物，比如馬來貘。

當我書寫下這一天，金牛座正在天頂旋轉，眼前的漁燈給黑暗打上閃亮的補丁，大海在拍打世界上所有的海灘。

這些異國友誼，就像不同品種魚群從身邊流過，我們之前並不認識，卻互相知道，文化的擦撞多像魚鱗，在豔陽之下折射光芒，照亮彼此的過去和未來。

作者為文學奬得主

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