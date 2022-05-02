大陸上海在新冠疫情封控期間，驚傳「活人裝屍袋」事件！一家養老院竟將活人裝進屍袋，要殯儀館載走，還好殯儀館人員發現，緊急要求院方確認處理。上海官方今(2日)凌晨證實確有此事，目前老人已轉運至醫院救治，生命體征趨穩。

上海養老院「活人裝屍袋」送殯儀館。(影片取自youtube 如遭移除請見諒)

根據5月1日下午在網路上瘋傳的影片顯示，上海「新長征福利院」竟將還有氣息的長者裝進屍袋，要殯儀館的人來載走，所幸殯儀館人員發現後，趕緊要院方人員出來處理。院方人員打開屍袋後，一旁的殯儀館人員說「看到了吧！活的！」，院方人員見狀一度要將原本應該蓋在大體上的黃布再蓋回，但遭到殯儀館工作人員喝斥「不要再蓋住他了」，隨後將這名長者送回院內，在旁拍攝的民眾忍不住罵院方這種作為不道德、「草菅人命」。

針對這起離譜事件，上海文匯報報導，普陀區民政局證實確有此事，目前老人已轉運至醫院救治，生命體征趨穩，已會同相關部門迅速成立聯合調查組進駐新長征福利院，在查清事實後將對相關責任人作出嚴肅處理，並向社會及時公佈。