瑞典外交部長林德（Ann Linde）今天受訪時告訴國內媒體，芬蘭幾乎已確定將申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

林德告訴瑞典電視台（SVT），「我們大致上知道，他們（芬蘭）將申請加入北約。這將改變局勢平衡…如果我們的盟國有人加入北約，緊張局勢勢必會升高。」

被問及是否認為芬蘭將加入北約，林德回答：「我想你可以很肯定地這樣說。」

俄羅斯對烏克蘭發動所謂「特別軍事行動」後，迫使北歐國家瑞典與芬蘭檢討，長久以來抱持的軍事中立立場是否仍是確保國家安全最佳辦法。

瑞典正在進行國安政策檢討，包括針對可能加入北約的立場，結果預定5月中旬出爐。芬蘭先前則曾表示，將在「數週內」決定是否申請加入北約。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）4月29日表示，她希望芬蘭與瑞典針對加入北約的問題，同步做出類似決定。（譯者：施施）1110502