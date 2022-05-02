【愛傳媒特約記者吳思賢報導】說起烏山頭水庫與嘉南大圳，很多人都以為這是八田與一的貢獻。著有《台灣島史記》的蔡正元博士指出，烏山頭水庫與嘉南大圳的最早開闢者，其實是清朝康熙時代的官員周鍾瑄。

蔡正元博士以〈周鍾瑄與八田與一〉為題指出周鍾瑄是康熙時代的貴州貴陽人，祖籍江西盧陵，在1714年任嘉義縣長（知縣），1722年任台南縣長；後來被雍正皇帝調升為南京知府。

周鍾瑄在台灣的任內，積極向富商地主募款，幫助台灣農民開闢陂、圳，計達38條以上的水利工程，灌溉農田遍及台中到台南，啟動台灣島第一次農業革命。築堤截流貯水成潭稱為「陂」，引水灌溉入田的溝渠稱為「圳」。

蔡正元感嘆現在台灣人完全忘記周鍾瑄，事實上，周鍾瑄開闢的「烏山頭陂」，二百年後被八田與一擴建為「烏山頭水庫」（照片為交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處網站截圖）；周鍾瑄動員農民開挖的圳溝不計其數，二百年後被八田與一擴張為「嘉南大圳」。

蔡正元比較指出，八田與一蓋水庫和水圳的經費，是動用日本警察強徵台灣農民的稻穀而來的，日本政府任何一毛錢都沒出。至於周鍾瑄興建陂圳的經費，是靠著募款以及爭取廈門的補助款而來，清政府沒有從台灣拿走任何錢，還撥款補助。

進一步來看，八田與一供水灌溉之後，用低於市價三分之一強徵農民稻米，運回日本供日本人享用。周鍾瑄供水灌溉後，農民增產的稻米，全部留在台灣農民手上，吸引更多福建人和廣東人來台開墾，成為本省人的祖先。

蔡正元博士認為，現在台灣人盲目吹捧八田與一，卻徹底遺忘周鍾瑄，這是盲目吹捧日本人。