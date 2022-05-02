誰能想到勇士與灰熊的西區準決賽G1就打得如此緊張刺激！「追夢」卓雷蒙格林上半場就遭驅逐出場，勇士2日仍靠「浪花弟」克雷湯普生最後36.6秒投進致勝三分球，加上莫蘭特最後切入沒進，勇士最後以117比116驚險擊敗地主灰熊拿下西區準決賽首勝，也把主場優勢搶了回來。

雙方打到上半場還剩1分18秒，卓雷蒙格林在防守克拉克上籃之際，先是故意打中對方臉部，接著出現拉球衣的危險動作，讓裁判重新看過慢動作之後，宣判二級惡意犯規直接驅逐出場，也讓上半場一路處於落後的勇士，頓時陷入不小危機。

幸好下半場勇士靠著普爾、柯瑞兩人火力逐漸追上，甚至取得超前，不過比賽還剩1分16秒，灰熊靠著克拉克的空中第一時間上籃，取得116比114領先，不過克雷湯普生最後36.6秒投進超前三分球，他卻在最後6.7秒兩罰落空，幸好莫蘭特最後切入沒進，勇士驚險獲勝。

雖因刻意排上小培頓先發防守莫蘭特，普爾改從板凳出發，他仍攻下全隊最高31分，柯瑞也有24分，威金斯17分、8籃板，克雷湯普生15分；莫蘭特拿下34分、10助攻與9籃板的準大三元數據，可惜最後一擊沒進，傑倫傑克生33分、10籃板，梅爾頓14分，克拉克12分、9籃板。