北市莊姓男子2日凌晨3點多，外出要找女朋友，徒步行經萬華區忠孝西路、西寧南路口，先被一台轎車撞倒，接著被另外3台車輛輾壓死亡，有民眾趕緊下車站在路邊揮手，避免再有車輛因視線不佳，輾壓莊姓死者，警方依過失致死罪將3名駕駛移送法辦，並追查第2台肇事逃逸的駕駛到案。

57歲丁姓駕駛，行經忠孝西路、西寧南路西往東方向，當時綠燈剛亮，疑似因下雨視線不佳，疏於未注意行人穿越道上有行人經過，撞擊41歲莊姓男子，隨即停靠路邊，接著被1台剛下忠孝橋的轎車碾壓，該車明顯跳動，但駕駛並未停車，仍維持同樣的速度駛離。

莊男穿著黑色衣服躺在路口，第3台45歲的蔡姓駕駛輾壓，第4台41歲董姓駕駛撞擊，駕駛發現異常，隨即停靠路邊查看，才知道壓到人。

台北市萬華區2日凌晨發生一起死亡車禍，一名行人疑似闖越紅燈，再加上雨天視線不良，接連遭到4車輾過，送醫不治。（中時資料照）

警方獲報後到場，第1台莊姓駕駛聲稱，沒有看到路口有人，莊姓路人則因頭部重創、胸腔出血及四肢骨折，經送醫搶救仍宣告不治，但因丁姓、蔡姓、董姓駕駛都與死者發生碰撞，警方依過失致死罪將3人移送法辦，其中第2台肇事逃逸的駕駛，警方仍在追查當中，3人均無酒駕情事。