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(via @NBATV)pic.twitter.com/mpptZyofgX — Bleacher Report (@BleacherReport) May 1, 2022

就算面臨主力前鋒米德頓這個系列戰持續因為膝傷沒法上場，「字母哥」阿提托康波仍然率領公鹿找回上季總冠軍氣勢！字母哥2日拿下24分、13籃板及12助攻的季後賽生涯第2次大三元，幫助公鹿101比89擊退地主「綠衫軍」塞爾提克，不僅搶下東區準決賽首勝，更拿回主場優勢。

阿提托康波更在比賽還剩6分24秒上演精采自己拋球打板空接灌籃，徹底摧毀塞爾提克反撲氣勢，「當時我看到什麼？我手上有球，心中只想該死的，我要把球放進籃框，所以我把球拋向籃板，我很幸運還能跳起，然後把球接到完成這次灌籃。」

「那個灌籃純屬天賦、純屬本能，」公鹿總教練布登豪瑟表示，「阿提托康波是個偉大球員，他打球經常很獨特且特別，看到他那種動作只會讓你很慶幸他是你這邊的球員。」哈勒戴也幫公鹿拿下25分、10籃板，波提斯15分、11籃板，G2將於4日續在波士頓開打。

塔圖攻下塞爾提克最高的21分，傑倫布朗也拿12分，可是兩人合計出手31次只進10球，手感竟然同場低迷，也讓塞爾提克整場比賽只能陷入苦追窘境，塞爾提克全場命中率僅3成33，三分球出手50次投進18球，表現確實不如先前首輪優異。