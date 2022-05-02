洋基2日在系列賽橫掃皇家，寫下聯盟本季最佳的9連勝，特別是此戰轟出雙響炮的「法官」賈吉（Aaron Judge）連續3個系列賽表現優異，幫助洋基接連橫掃守護者、金鶯、皇家。洋基終場以6比4戰勝皇家。紐約媒體打趣說，開季前續約沒成的賈吉，現在價碼恐怕要上漲了。

賈吉在這波9連勝上陣8場，總計33打數12支安打，轟了7支全壘打與14打點，打擊率一路上漲到0.300、攻擊指數1.027，是全隊近況最佳的打者。除了續約未成，洋基還不確定本季要付他多少薪水，賈吉提出2100萬美元（新台幣6.18億），洋基只肯給1700萬美元（新台幣5億），雙方預備走上薪資仲裁庭。

此戰首局，第二棒上場的賈吉看到第一顆好球就出了大棒，轟到中外野410呎的圍牆外。第9局雙方差距1分時，他又再轟了一發陽春炮添加保險分，也是他本季第8轟。

洋基開季戰績聯盟第1，主要還是投手群表現優異，至今沒有被打爆過，洋基輸掉的幾場比賽幾乎都是打線遭到對手壓制。此戰先發投手塞弗瑞諾（Luis Severino）登板5局，因為隊友失誤被打4分（3分責失）無關勝負。4位牛棚投手1分未失撐完比賽，查普曼（Aroldis Chapman）第6次救援成功，自責分率維持在零。