藝人歐陽靖常在社群分享育兒日常，日前因為放任孩子躺地上，被路過家長對母子倆做出超失禮舉動，讓她無奈回擊：「你有多育兒有方」，沒想到卻遭蔡沐妍痛批「自私放任」，就連F奶網紅Q塔也加入戰局砲轟「沒家教」，對此，歐陽靖難掩怒火反擊：「是不是把粉絲數分給妳們就皆大歡喜了？」

歐陽靖日前透露2歲兒子在外經常崩潰躺地，先是被同樣身為人母的女星蔡沐妍批評「自私放任」，接著「最兇國文老師」F奶網紅Q塔（Queenta）也加入戰局，直指「看到其中一位媽媽出來賣慘而白眼無限」，接著怒斥「放任小孩躺在商家地板上，那叫沒家教好嗎」，更強調因為就是這些父母的言行，才讓年輕一輩不敢生小孩。

Q塔FB全文。（圖/Q塔 Queenta）

對此，歐陽靖昨（1日）在臉書忍不住發文：「網紅圈似乎興起了一股『批評歐陽靖育兒方式』的運動？」指出批評的都是條件比她好的人，唯一不如的只有粉絲數，接著反諷：「那我是不是可以把粉絲數分給妳們就皆大歡喜了？畢竟我根本沒有在開團賣東西、沒有在靠粉絲數賺錢」，強調自己只是在網路上分享故事的新生媽媽，希望藉此讓其他媽媽獲得力量。

歐陽靖表示自己小孩的行為，在別人眼裡或許是沒禮貌和教養，但她未來絕不會成為藉由批評來賺取網路流量的人，強調「他媽我也不是這樣的人」，接著開酸：「一切都是了開團賺錢嗎？妳們的父母應該很懂得教養吧？」一番言論獲得多數網友力挺：「沒辦法現在有很多人就是鍵盤在手突然都變成專家了」、「蹭熱度的那些人不曉得她是哪位，無需理會」。