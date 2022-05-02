糖尿病腎臟病變，對於不管是第一型糖尿病病變或第二型糖尿病病變，都是相當嚴重的糖尿病併發症。根據美國腎醫學會統計，台灣的洗腎盛行率是全世界最高，且根據衛福部統計與台灣人糖尿病盛行率較高有關(參考資料2)，因此是每一位糖尿病病友不得不重視的問題。

●腎臟的功能

在學時學到腎臟是個排除廢物以及製造尿液的地方，但若覺得腎臟只有這樣的功能，可能就太小看腎臟了。腎臟除了排出身體代謝所製造的含氮廢物以外，還參與了我們身體體液的恆定，更重要的是還有各種離子的平衡。鈉、鉀、鈣、鎂這四個離子都是會影響我們意識的離子，都與腎臟的恆定功能息息相關。

腎臟甚至會影響血壓，在遠曲小管與腎絲球的交界有一群特殊的細胞會偵測血壓的高低，如果太低會啟動礦物性腎上腺皮質素的分泌與活化，刺激腎臟遠曲小管留鈉排鉀，維持身體血壓的恆定。

不只如此，維生素Ｄ的活化，腎臟也起了關鍵性的角色，進而影響我們身體對鈣質的吸收。更重要的是，腎臟會分泌紅血球增生素（EPO），促進紅血球的增生，增加我們身體血液的吸氧量，基本上生活大小事，都跟腎臟脫不了關係。

●糖尿病造成腎臟疾病的原因

糖尿病造成腎病變是一個緩慢的過程，高血糖會破壞腎臟的腎絲球過濾能力，並影響腎臟移出身體廢物及過多水分的能力。時間一久，就會逐漸降低病人的腎功能。不過臨床上醫師們常跟病人說腎臟是個無聲的器官，逐漸降低的腎功能在前期並不太會造成病人明顯的症狀，也很難讓病人察覺，直到很嚴重的狀況，才會出現以下幾種情況：

▸因為腎功能的破壞造成維持身體膠體滲透壓的白蛋白逐漸流失，如果這時候製造白蛋白的肝臟來不及補充，就會造成身體水分從微小管流出，流到身體各地的第三腔室（身體內的一些血管外空間），造成四肢水腫、高血壓或甚至肺水腫而影響病人的呼吸。

▸糖尿病造成蛋白質流失，肝臟會努力代償生產白蛋白，同時三酸甘油酯的分泌增加，與高密度酯蛋白膽固醇（HDL）過低，造成身體高血脂，讓糖尿病患者更容易出現動脈粥狀硬化，出現心血管相關病變的機率也隨之提高。

(示意圖/Shutterstock)

▸動脈粥狀硬化的出現，也會導致周邊血管的狹窄，影響周邊血液循環的不足，讓身體周圍組織長期處於缺氧狀況。

▸腎功能的破壞很可能造成腎臟留鈉離子、排鉀離子的能力受損，造成高血鉀的發生，而血鉀太高則有可能造成心律不整，進而導致猝死，是個不能不輕忽的症狀。

▸腎功能的缺失也會造成血中尿素氮（BUN）排出受阻，造成尿毒症，嚴重的時候會影響病人的意識以及容易疲勞。

▸因為腎臟排水的功能降低，造成身體體液難以排除，進而導致高血壓。而高血壓也更容易導致心血管疾病的發生，中風的發生率也隨之提高。

▸腎臟除了排除廢物及液體功能外，還在造血刺激上有很大的角色。而相對的，腎臟功能的破壞也會導致腎臟分泌的紅血球生成素（EPO）不足，造成身體紅血球生成不足，而有貧血的症狀。

▸腎臟也在活化維生素Ｄ的機轉上佔有相當巨大的角色，而糖尿病造成腎臟功能的破壞也同樣會造成維生素Ｄ無法活化，影響腸道吸收鈣離子的能力，造成鈣離子不足，而鈣離子也是我們骨頭的主要組成成分，長期鈣離子缺失會造成骨質疏鬆，容易骨折。

臨床上我們通常用抽血驗肌酸酐（creatinine）計算出腎絲球過濾率（eGFR）來做腎功能的判斷。糖尿病腎病變剛開始的時候，腎臟會先出現腎絲球過濾率提高，大部分這階段會維持約五年，隨之而來的就是腎功能開始逐漸走下坡。

這期間，腎功能雖然逐漸下降，但身體代償的能力也會增加，讓病人幾乎無法察覺自己的腎臟有問題。然而，當腎絲球過濾率在糖尿病病人中小於15ml/min，通常就會開始有上述臨床症狀發生，比如疲累、尿毒症、水腫等等。這時候就不得不開始考慮做腎臟移植的評估或血液透析治療了。

●糖尿病腎病變的危險因子

糖尿病的病人中並不是所有人都會發生嚴重的糖尿病腎病變，但有一些族群發生腎病變的幾率會提升：

1.血糖控制不良的病友

2.高血壓的病友

3.抽菸者

4.高血脂

5.肥胖者

6.家族病史有糖尿病與腎病變者

(示意圖/Shutterstock)

●如何避免糖尿病腎病變的發生

想要降低自己因為糖尿病而讓腎臟功能缺失，醫師建議以下幾點糖尿病病友一定要做到：

1.固定追蹤自己的血糖：自己把關自己的血糖，避免糖尿病惡化，減少高血糖造成腎臟的負擔。臨床上一般建議糖化血色素（HbA1c）維持在6.5%以下。

2.固定門診追蹤自己的糖尿病與腎功能：讓醫師能隨時因應病友的血糖狀況做藥物調整，且固定抽血檢查腎功能，才能及早預防及早控制糖尿病腎病變的發生。

3.高血壓控制：因為腎臟對高血壓其實相當敏感，故定時量自己的血壓，若血壓高盡快與自己的門診醫師反應做控制。醫生通常會建議將血壓控制在130/80 mmHg以下。

4.不要亂吃藥：很多藥物的副作用就是影響腎功能，若不經醫師評估亂吃反而會加速糖尿病腎病變的發生。

5.維持健康體重：減緩糖尿病病程一個很大的原因跟體重有相關，維持良好體態，才能過得健康又好看。

6.不要抽菸：臨床上有非常多嚴重疾病都證實與抽菸高度相關，且抽菸也會加速糖尿病腎病變的發生，若有戒菸上的困難，也可跟醫師詢問戒菸門診或藥物輔助戒菸的評估。

總而言之，最佳避免或減緩糖尿病腎病變的發生，就是維持良好、健康的生活方式，做好血糖控制及避免高血壓。早期發現糖尿病且減緩糖尿病的病程，亦可減少腎病變與其他併發症的產生。