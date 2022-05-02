小編今天（2日）精選5件不可不知的國內外財經大事。從清零走向共存，台灣正面臨陣痛期，本土確診案例持續創新高，民眾搶著買防疫保單申請理賠，已經超出原先防疫保單設計的風險量能，金管會首次警告，保險公司可能面臨虧損、影響資本適足率，這時候產險公司必須增資，如果增資不成，即有可能關門。

【1】清零變共存…防疫保單賠到脫褲！ 金管會出手 為產險止血

新冠肺炎確診者即將突破9萬人，牽連防疫保單岌岌可危。金管會1日出具報告，首度承認疫情風險轉變，已超出防疫保單設計時的風險承擔量能，在確診數持續攀高、理賠支出「鉅幅增加」下，金管會首度實話實說：「保險公司資本適足率將面臨挑戰」，即各公司恐有增資壓力。

【2】520行情撐腰＋內資點火 台股五月天 先蹲後跳可期

台股4月暴殺1,103點，創近兩年單月最大跌點，預期3日開盤仍將面臨美股血洗壓力。不過，投資專家認為，隨著美國聯準會（Fed）升息利空出盡，以及財報展望陸續反應後，跌深將創造絕佳買點，搭配520行情由內資點火，指數有望「先蹲後跳」。

【3】金融海嘯來最糟 美散戶熊市情緒指數飆高

高通膨衝擊企業獲利及消費需求，再加上市場預期聯準會持續升息，導致投資人對股市前景日漸悲觀。美國散戶投資人協會情緒調查（AAII）最新結果顯示，美國散戶熊市情緒指數創下2009年3月以來新高。

【4】16檔520概念股 撐盤亮點

國際利空不斷，經濟前景蒙塵，美台4月股市皆暴跌收市，市場關注台股是否仍有機會出現520行情？法人認為，在市場大幅波動之際，政策支持的產業，往往成為盤面少數亮點，篩選中興電、寶齡富錦等16檔概念股，有望為520行情暖身。

【5】美續升息 央行跟進機率大

美國通膨飆高未見緩和，聯準會（Fed）5月利率決策會議3日登場，市場預期定調將升2碼（1碼是0.25個百分點），6月預期再升2碼外，同步啟動縮表，雖然央行總裁楊金龍先前強調台美情勢不同，不會完全跟進Fed的腳步，但金融人士認為，「央行不可能無所作為」，預估6月至少將「宣示性」升息半碼。