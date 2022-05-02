有消息指出，台北市副市長黃珊珊傳出可能與綠營合作，迎戰國民黨立委蔣萬安，隨即遭民進黨否認，港媒《中評社》也以目前政治情況認定綠白合作可能性不高，但也直言目前黃珊珊民調攀升，與民眾不滿近期綠營防疫不利、藍營監督力道不足有關。

黃珊珊昨（1日）傳出可能與綠營合作參選台北市長的消息，立刻遭綠營否認，但《中評社》今（2日）指出綠白並非沒有合作過，2016年黃珊珊即是在綠營禮讓下參選港湖區立委，但由於綠營整合失敗，最終敗給國民黨前立委李彥秀。

但由於目前綠營對台北市長柯文哲非常不滿，不願其壯大，若綠白再次合作等於給柯文哲2024壯大的機會，恐難再有合作機會，且民眾黨路線也不被綠營支持者所接受，同時若黃珊珊與綠營合作，將可能失去藍營的支持，因此中評社直言「若以目前政治現況，民進黨再度跟黃珊珊合作可能性不高」。

《中評社》也指出，據台灣民意基金會民調，目前有高達38.6%的民眾沒有支持特定政黨，這是因疫情當下，民眾因醫療物資不足瘋搶、防疫政策朝令夕改，對民進黨相當不滿，但又眼見國民黨監督力道又不足，對藍綠厭惡才造成中間選民創下2018年新高，《中評社》直言，「這對非兩大黨有利」。