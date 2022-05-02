婦產科名醫蘇怡寧在臉書粉專發文，他不斷收到1名人妻私訊詢問，若懷孕後期與小王發生性行為，是否孩子會變成小王的？他早已明確告知人妻「基因不會改變」，怎料該人妻帶寶寶做完親子鑑定，證實確實是自己與老公親生，仍不斷懷疑醫學鑑定結果，頻頻私訊要他幫忙解惑，讓蘇怡寧超傻眼。

蘇怡寧在臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》寫下，1名人妻在2月時私訊他：「懷孕後期不小心跟別人發生關係，肚子小孩基因會改變成別人的嗎？」，她表示：「基因不會改變」。不料該名人妻不死心，4月時孩子出生後又詢問他：「和老公帶小孩3人做親子鑑定，確定99.999％親生，還需要再去別間醫院重驗第2次確保安心嗎？」

人妻見蘇怡寧都未回覆，便又再私訊一樣的問題，直到當天晚上見醫師僅已讀後，崩潰地表示，為何醫生都看過了，卻不願回覆訊息，還再三強調，該問題非常重要，盼得到醫師的解答。蘇怡寧無奈回覆人妻：「醫院給你答案，你都不相信了，你跟我要解答？」

不少網友紛紛在貼文下逗趣留言：「到底偷吃的罪惡感要多少人背書才能幫她化解」、「到底想聽什麼答案，很鬧欸」、「醫院給的答案不相信，硬要廟公解答才安心」、「知道被已讀不回就好」、「這媽媽應該是需要做智力測驗不是驗DNA」、「該難過的是蘇醫師以及當事人的健康教育老師」、「救命，為什麼懷孕還要出軌呢」、「同情寶寶！媽媽出軌又有強迫症，精神跟智能方面也堪慮」。