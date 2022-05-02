台灣新冠肺炎本土疫情不斷升溫，連續數日確診數都破萬人，「女F4」成員Amy葉庭蓁近來因為兒子學校老師確診被匡列，母子倆實行居家隔離，接著透露和母親同住的親戚也確診，沒想到從防疫旅館離開後未執行自主管理，就開始到處趴趴走，讓她氣到打電話檢舉。

根據《TVBS新聞網》報導，Amy葉庭蓁表示兒子因為學校老師確診遭匡列，不過學校停課前，家長卻沒收到意願通知，後來得知校方先行將全班學生資料送出，讓群組裡家長炸了鍋，她也緊急暫停工作處理防疫補助等相關事宜，但忍不住抱怨教育部和衛生署算的自主管理起始天數不同，讓家長們搞的好混亂，由於兒子學校陸續出現確診案例，她已向學校請假至下週，再視狀況決定是否讓兒子到校上課，隨後也發文報平安：「放心沒有確診，是匡列，5/6才會出關喔」。

Amy葉庭蓁兒子因為學校老師確診遭匡列。（葉庭蓁Amy粉絲應援團臉書）

不過，Amy也爆料和媽媽跟同住的親戚確診，所以媽媽得在家自主隔離，不過親戚26日從防疫旅館離開後，按程序得需進行自主管理，不過卻跟確診的男朋友外出趴趴走，得知對方未按照規定程序走，讓她直接打1999檢舉，沒想到打了2通，衛生局卻始終沒派人稽查，讓她氣到表示：「我媽媽是匡列不是確診，如果影響我媽確診，我一定跟她拚命」。

Amy跟老公結婚12年育有一子，傳出不堪長期受到丈夫精神恐嚇等對待，去年10月鬧出婚變，隔月就正式離婚，接著與經紀人閃亮亮結束多年合作關係，讓她得開公司自立門戶，因為得管理所有事務變得相當忙碌，雖然身邊不乏追求者，但她無奈表示：「忙到沒心思談感情」。