陸軍向美採購的M109A6自走砲案生變，這項川普政府卸任前同意的軍售案，於拜登政府上任後宣布，總金額7.5億美元，成為拜登政府任內首項對台軍售案，因美生產線排擠，台美雙方協商將以替代方案取代。

國防部官員上午表示，本案因產線排擠，美方告知最快於2026年後方可交運。我方也將持續與美方溝通協調。

國防部指出，考量臺澎防衛作戰精準打擊火力需求，已協同美方，研採精進替代方案，以符作戰實需。不過國防部未進一步說明替代方案內容。

美方對我公開宣布的軍售，以往也曾取消或生變，如小布希政府任內宣布售我8艘潛艦，此一軍售案，最後無疾而終。

拜登政府上任後，對台宣布3項軍售，自走砲案生變，則僅剩兩項軍售，都與愛國者飛彈技術支援相關，合計金額不到2億美元。

M109A6自走砲案進度一直延後，陸軍參謀長章元勳去年底曾在立院表示，全案尚未簽發價書，去年所編預算13億元將保留，今年則編列20億元，陸軍當時研判，今年應會有很大的機會簽署發價書。

章元勳說，M109A6自走砲最早是需求100門，但到2019年時，需求即改為40門，換算單價，每門砲僅約1.449億元，並沒有外傳高價問 題。章元勳同時表示，M109A6自走砲仍是美軍現役裝備，預訂2030年才除役汰除。

M109A6自走砲全案預算約173億元，執行期程本來為2020年到2026年，至今尚未簽署發價書。

美方於去年8月宣布，對台出售40門M109A6「帕拉丁」自走砲與相關組件，金額為7.5億美元。這是拜登政府上任後 ，首次對台軍售，總統府、國防部與外交部當時均表達感謝之意。事實上，這項軍售是在川普任內同意，只是未宣布，所以我方才開始編列預算。