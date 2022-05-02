民眾仔細端詳陳士侯的精細的陶藝彩繪。（港區藝術中心提供）

在桃園大溪開地種植蔬菜花果，過著陶淵明「採菊東籬下，悠然見南山」鄉居隱逸生活的畫家陳士侯，山居歲月，潛心作畫，入畫素材就是他種植的蔬菜花果；應邀回到「生於斯」的故鄉牛罵頭，於台中市港區藝術中心舉辦「樂藝耕讀–陳士侯創作展」，將他對鄉土的濃濃情懷揮灑得淋漓盡致。

清水高中畢業後，北上進入國立藝專就讀的陳士侯。他的童年在「牛罵頭」抓泥鰍、撿田螺、挖蚯蚓、抓青蛙、爬木瓜樹、摘荔枝龍眼的歲月中長大；早年在家鄉除上學，幾乎成天與農田村野為伴，從犁田整理、插秧、施肥、除草到收割，熟悉種植稻米蔬果等農作。

陳士侯藝專畢業後，他就自然地以昔時親身經歷過的鄉土生活作為繪畫的素材，他從每日照顧這些花卉蔬果的生命中，仔細觀察一花一葉的四時榮枯變化，以及蟲鳥在花果蔬葉間進進出出的脈動情態；以自然為師，畫胸中丘壑，把所見所聞、所思所感，藉著丹青重彩自在揮灑分享美的體悟。

陳士侯說，他去年第一次回故鄉展覽，卻遇到疫情封館而無法展出，今年終於等到開展來臨；他這一年來創作不間斷，現場比對去年的畫冊，即可發現多不少新作品；他還將畫作應用在陶盤、陶壺與服飾，希望全國喜好藝文的民眾到港區藝術中心欣賞非常難得的極致工筆創作。