30歲男團Block B成員有權，自2011年起和小模女友全善慧(音譯)交往，偶像身分出道即認愛女友，愛情長跑已近11年，多次公開談論2人關係，甚至鬆口考慮要在入伍前結婚，相當看好兩人發展，怎知女方1日對外證實分手消息，結束將近11年的交往關係，令人感到十分可惜。

全善慧宣布分手有權，兩人還會是朋友關係。(圖/全善慧 IG)

Block B有權前女友全善慧大他4歲，陪伴有權走過Block B爭議期、空白期、上升期到軍白期，還是男團少數出道就有女友的藝人，去年11月離開軍隊後，有部分粉絲認為喜事將近，女方卻在本月1日於IG發出分手黑白文，表示「近來有許多人看到我的限時跑來私訊我，似乎很關心我的狀態，經過苦惱決定謹慎地說出分手一事」正式宣告掰了偶像男友。

全善慧透露：「我跟有權現在不是戀人了，決定退回朋友關係輕鬆相處，謝謝大家這段時間的關照和應援。度過今天的生活，大家辛苦了」還附上一個釋懷表情符號，似乎已走出上一段感情，隨後有權也按讚了這篇貼文。粉絲感到心碎，也紛紛對她和有權加油打氣。

有權長相俊美，許多女生都很喜歡他，曾在節目談論公開戀愛主因。(圖/有權 IG)

對於這段戀情，有權曾出演節目坦言，部分粉絲不斷盯著他的視線，讓他感到很不舒服，經紀公司也經常談論禁愛令，其實在他2011年Block B出道1個月就交往，決心趁著Wonder Girls先藝宣布結婚，他也在2012年在官咖宣布有女友，遭到粉絲劇烈反彈，後來才漸漸有越來越多祝福聲，如今感情卻已宣告終結。