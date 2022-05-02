The Golden State & Grizzlies game lived up to the hype. What a game! What an outstanding performance by Warriors Jordan Poole with 31 points, 9 assists, & 8 rebounds. Golden State pulled out the victory even without Draymond Green, who shouldn’t have been kicked out the game IMO. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 1, 2022

I still can’t believe that CALL on @Money23Green! Trying to do the right thing! If that was blatant his face would have hit the floor! #REFSSUCK — Mary B (@BabersGreen) May 1, 2022

眼見勇士2日在少了「追夢」卓雷蒙格林的逆境下，最終逆轉擊敗地主灰熊，湖人傳奇球星魔術強生不禁發推稱讚這是一場精采球賽，卻沒忘記批評裁判不該吹出二級惡意犯規把追夢驅逐出場，追夢的母親瑪莉巴伯絲更是直接發推痛罵裁判「爛透了」！

魔術強生發推表示，「勇士與灰熊打出一場精采比賽，好一場球賽！普爾31分、9助攻與8籃板的表現實在有夠出色，就算勇士沒了卓雷蒙格林，他們還是把勝利帶走了，但裁判不太應該把卓雷蒙格林直接驅逐出場。」代表他也無法接受裁判尺度。

瑪莉巴伯絲更是把話嗆得更明，「我還是不敢相信裁判吹了卓雷蒙格林二級惡意犯規！他只是在場上做正確的事情！假如他真的是惡意的，克拉克的臉應該會直接撞到地板。＃裁判爛透了」就連爵士當家射手米契爾也發推質疑，「這是二級惡意犯規？」

只是在今天賽後，裁判費茲吉拉德還是堅持自己驅逐卓雷蒙格林的判決是正確的，「因為卓雷蒙格林針對克拉克的身體接觸是不必要且過度的，會吹二級惡意犯規，這取決很多因素，首先是格林對克拉克的拉扯與打臉，其次是把他拉倒在地，這動作是不必要且過度的。」