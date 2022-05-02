金門警方配合交通部四季交安專案計畫，自5月份起在全島7大路口加強安全執法，重點項目包括汽機車不停等禮讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行在內，違者將依道路交通管理處罰條例相關規定開罰。

警方說明，「路口安全執法」主要是針對易肇事路口、路段執法取締，包括1、金城鎮民生路、民權路口。2、金城鎮民族路、民權路口。3、金城鎮金城車站前路段。4、金城鎮國民黨部前路段。5、金湖鎮金湖車站前路段。6、金湖鎮環島南路成功路口。7、金沙鎮金沙車站前路段。

執法重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」等違規項目。

警方指出，依〈道路交通管理處罰條例〉相關規定，若汽機車不停等禮讓行人或車輛轉向不暫停讓行人優先通行，可處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。汽機車闖紅燈，可處1800元以上5400元以下罰鍰；紅燈右轉處600元以上1800元以下罰鍰。行人未依規定走行人穿越道或違規闖越道路，可處300元罰鍰。

其中，汽機車遇有行人在行人穿越道上不停等讓行人先行，取締原則以汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，警方攔查取締時會採全程錄影方式執法。