俄羅斯入侵烏克蘭引發西方各國發動經濟制裁，使得俄羅斯在經貿發展上嚴重受阻，儘管俄羅斯仍有大陸、印度等國家在背後的協助，但俄羅斯總統普丁的經濟顧問Boris Titov坦言，俄羅斯不能只依賴大陸，雙方在政治與外交上有密切合作，但在經濟合作方面存在許多不足。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯面臨西方制裁該如何因應，Boris Titov受訪時表示，「在進口的替代選項上，我們需要認真思考，什麼才是我們最缺乏的技術，又該從哪邊下手。」

Boris Titov坦言，「美國或歐盟所擁有的技術並非在亞洲或其他大陸地區能輕易找到替代選項，他們進步的技術仍然超越許多國家，我們不應該在所有的方面都依賴大陸，儘管過去幾年，他們在許多行業都擁有很大的進步。」

Boris Titov擁有企業家與經濟背景，2018年曾與普丁競爭俄羅斯總統大位，他進一步分析俄羅斯不應該只依賴大陸的原因，「例如許多大陸銀行與公司都不敢公開說他們跟我們合作，因為他們擔心引發次級制裁，華盛頓仍是大陸最重要的貿易夥伴，而我們只排在第13位。」

Boris Titov認為，俄羅斯不應該只依賴大陸，雙方在政治與外交上有密切合作，但在經濟合作方面存在許多不足，「過去20年來，雙方一直無法完全轉變成以本國貨幣進行結算，導致中俄都難擺脫對美元的依賴，必須加快清算中心及專業銀行的建立。」