先前美國與烏克蘭的情報均預測，俄羅斯希望在5月9日勝利日（Victory Day）前結束在烏克蘭的戰爭，甚至英國預測俄羅斯將在當天對全球納粹宣戰，針對這個特殊日子，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）昨（1）日表示，俄軍不會趕在9日之前結束戰爭，他也強調俄羅斯的目標不包含烏克蘭的政權更迭，也不會要烏克蘭總統澤倫斯基投降。

美、烏情報指，俄羅斯冀望在5月9日勝利日前結束烏克蘭戰爭。

綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）、新華社報導，拉夫羅夫周日接受義大利電視公司「Mediaset」專訪時，被問及5月9日勝利日是否是這場衝突的轉捩點時，他回答俄羅斯士兵「不會根據任何日期調整行動，包括勝利日」。他說在烏克蘭的軍事行動將優先取決於如何將平民及俄軍面臨的風險降至最低。

新華社引述俄羅斯外交部訊息指出，這代表俄羅斯不會趕在9日之前結束在烏克蘭的軍事行動，另外《衛報》則指，拉夫羅夫此番言論代表俄羅斯不會在9日之前宣稱獲勝。

拉夫羅夫也在專訪中表示，俄烏和平的條件並不包含烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）投降，而是要求他「下令釋放所有平民及停止反抗」，「我們的目標不包含烏克蘭政權更迭，這是美國人的專長，他們在世界各地這樣做。」

他說俄羅斯的目標是確保烏東人民的安全，不會受到軍事化及納粹化威脅，以及俄羅斯的安全不會受到烏克蘭威脅。

俄羅斯戰車在莫斯科街頭彩排勝利日（Victory Day）儀式。

5月9日「勝利日」是蘇聯戰勝納粹德國的日子，1945年納粹德國對蘇聯正式簽訂投降書，烏克蘭3月底的情報指出，俄軍已下達9日前結束戰爭的命令，後續美國情報也指，隨著戰事轉向烏東，普丁面臨拿下勝利的壓力，因此將目標鎖定在勝利日。

拉夫羅夫在專訪中表示，俄羅斯將一如既往地隆重慶祝勝利日。目前紅場勝利日的閱兵彩排正在如火如荼進行。