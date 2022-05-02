國內昨新增1萬6936例本土個案再創新高，指揮中心更預告疫情在5月中下旬才會到達高峰，一名女網友表示，朋友是護理師 ，在急診工作，向她哭訴快被大量病人壓垮，急診護理師也陸續確診，現在2人顧50個病人，悲嘆「我們快撐不下去了」。

一名女網友昨天（1日）在《Dcard》發文透露醫院現況，身邊幾位在病房、急診上班的朋友都表示，病房護理師陸續有人確診導致人力大減，關病房後，病人、陪病者、護理師、住院醫師要篩檢，但只有主治醫師可以不篩檢，也因為主治醫師不篩檢就不會確診，還是可以去分院看診。

至於急診，原PO指出，現在急診護理師也陸續確診，2個人力顧50個病人，救護車還一直送病人來，EMT（緊急救護技術員）也確診，所以病人若要去兒童醫院得自己走路去，沒有救護車。在人力短缺下，急診也關不了，主管只是調動人力，同業彼此可憐彼此，直呼「我們真的撐不住了」。

對此，網友看了紛紛留言：「辛苦了第一線的醫護人員和義工！」、「辛苦了，不過如果是真的，感覺有點瞎」、「紅區開起來、8-8上起來、上級瘋起來，我們病房的現況」、「忽然就說要共存，什麼配套措施、sop、檢傷分類都沒有，這次醫護真的超爆慘」。