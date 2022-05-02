女星「雞排妹」鄭家純在2012年以一段爆乳教學炸雞排的影片在網路爆紅，鄭家純也因此順勢出道，隨著鄭家純出道滿10周年，28歲的她近期正在籌備拍10周年紀念寫真，鄭家純為紀念自己最美的一刻，打算大尺度露點，鄭家純自豪她胸部的大小、色澤算是滿好的，因此她就提議：「這個形狀與粉紅色是有保存期限，要不要趁現在有一個影像保存。」

鄭家純今（2日）在IG限時動態透露，她從1年前就開始找團隊拍攝出道10周年紀念寫真，來答謝因寫真而認識她的支持者，而自從鄭家純上次和團隊開會，討論到尺度時，她就提議：「以世俗審美觀來看，我的乳頭和乳暈大小及色澤算是滿好的，再考慮到未來年紀增長和生小孩的可能，這個形狀與粉紅色是有保存期限」，因此鄭家純想趁現在的狀態時，就先有影像保存。

製作人聽完鄭家純的想法後，她則說：「家純，我沒辦法想像妳的臉配上露點的照片。應該說，以各個方面考量，都不認為是必要的。」同時，鄭家純的經紀人康姊也欲言又止。

不過鄭家純看得出來，經紀人不贊成自己的提案，鄭家純了解康姊是站在媽媽的角度為她著想：「她心裡應該在想，又沒有銷量壓力，啊就很難找結婚對象了，在現今社會風氣中，再加上拍過裸照，我未來感情路會更坎坷吧」。