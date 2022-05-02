本土疫情近來居高不下，指揮中心預估，疫情最高峰將落在5月份，學校與家長等外界憂心學子就學情況，教育部長潘文忠今（2）日回應，教育部會持續與指揮中心會商，也會視疫情滾動式調整停課標準。

潘文忠於今日出席立法院教文會前接受媒體聯訪時表示，針對台北市國高中今日恢復實體上課，已掌握目前確診大多是輕症或無症狀，且比例占99.6％，因此為避免影響學生受教權益與造成家長困擾，教育部依舊採取實體上課的作法來進行，如有必要也會針對各縣市政府，討論各地疫情情況，研擬妥善的防疫規範。

至於6到11歲學童今日開始施打莫德納疫苗，潘文忠提到，將參照過去12到17歲學子施打BNT疫苗的方式，除了可採取校園集體接種，家長也可帶著孩子到合約醫療院所執行，相關規畫都已準備就緒。

由於家長大多擔心孩子施打疫苗恐出現副作用，身體無法負擔，潘文忠說，學童是否接種疫苗，家長無須急迫決定，可在徵詢醫師專業意見後，再評估是否施打，此部分教育部完全尊重家長。同時也已發放疫苗意願回收書，家長有7天可評估是否讓孩子接種疫苗。

潘文忠也強調，學童施打完疫苗之後，擔心出現身體不適反映，會有3天疫苗假，此部分不會列入成績與差勤紀錄，同時家長的疫苗照顧假也同樣開放。