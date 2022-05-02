名人堂球星皮朋（Scottie Pippen）幾乎已經公開決裂老戰友麥可喬丹（Michael Jordan），他最近在一個閒聊節目TrashTalkProduction又伺機開炮。主持人問他為何17年NBA生涯都沒獲選最佳防守球員（簡寫DPOY），皮朋笑稱：「我想他們都只顧盯著喬丹而已。」

皮朋可能只是瞎聊，不過已足夠被外界拿去炒作成為球迷話題。喬丹拿過1次最佳防守球員（1987-88球季），該季喬丹囊括了得分王（場均35分）、抄截王（3.2抄截）、年度MVP、明星賽MVP、年度最佳五人、防守第一隊，除了拿不到總冠軍，幾乎把全部獎項都拿了一遍。如果說當年的媒體和投票者「只忙著看喬丹」應該不為過。

那時皮朋還只是菜鳥，皮朋在1990年代進入全盛期之後（8次入選防守第一隊），因為同時期的競爭者太強，才導致他始終沒有登頂。這期間的得主包括羅德曼（Dennis Rodman）、大衛羅賓生（David Robinson）、 歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、穆湯波（Dikembe Mutombo）、裴頓（Gary Payton）、莫寧（Alonzo Mourning）。美媒NBC體育分析，這份名單太過耀眼，拉下任何一人來換成皮朋，恐怕都會有爭議。

有球迷認為皮朋是長年穩定的第一流防守者，但他從沒有在單一球季特別突出。好比職棒史上的三振王萊恩（Nolan Ryan）生涯5714次奪三振無人能及，卻從來沒獲選過投手最高榮譽的賽揚獎。簡言之，他們是每一年都很厲害，但是每一年都有人比他們表現更好。