2019年農委會遭疑編列1450萬預算「養小編」，自此1450成了民進黨網軍的專有頭銜。日前藍委更爆出農委會委託華視進行網路操作。農委會主委陳吉仲今日表示，所有招標案都是合法招標，目的是要扭正假消息對農業的傷害，「全世界假消息最多的國家在台灣」。

據媒體報導，國民黨立委李貴敏指出，農委會不只曾以網軍帶風向，甚至還委託華視進行媒體操作，單單社群媒體的維運和經營在去年就超過400萬，今年恐上看近600萬，且上述經費不包含影片拍攝及廣告。

立法院經濟委員會今日審查及處理111年度中央政府總預算案有關農委會及所屬主管預算凍結案等39案。

陳吉仲會前受訪表示，按照國外研究，全世界假消息最多的國家就是台灣，而出現最多假消息的部門則是農業部門，許多假消息已經嚴重影響農民權益和市場價格，以及針對政策做錯誤扭曲和解讀。

陳吉仲說，農委會所有招標案都是合法招標，今年給華視的也是公開招標，目的是要說明清楚政策，而不讓農民權益受影響，並讓政策順利推動。

然而華視上月因多次誤播「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「新北市遭共軍導彈擊中」、「大屯火山爆發岩漿滾滾而下」等錯誤訊息引起廣大爭議，問及基於華視近期爭議多，有沒有可能委託其他公司？

陳吉仲表示，針對所有訊息都要說明清楚，會透過所有社群媒體說明清楚農業政策和食農教育，農委會必須確保農民和民眾權益，但並未正面回應是否委託其他公司一事。