台北市議員羅智強宣布參選桃園市長後，勤跑地方聆聽民意，而他先前曾透露要在桃園市買房，今（2日）他則在臉書證實，「桃園買到家了」，決定買位在龜山區的42年老公寓。貼文曝光僅一小時的時間，已有1.2萬名網友按讚。

羅智強在臉書表示，看了好多個物件，足跡遍佈中壢、桃園、八德、楊梅、蘆竹、平鎮等區，決定買位在龜山區的42年老公寓，唯一的考慮就是價格要便宜，老公寓位在5樓頂樓、沒有電梯，所以爬樓梯會有點辛苦，但沒辦法預算有限，還好自己是一個對住不是很講究的人，畢竟，馬路邊都睡過49天了。

羅智強進一步說，已經完成簽約，也付了第一期的簽約金，由於這間頂樓老公寓有漏水問題，因此要先解決漏水問題，所以暫時還沒有辦法入住，但在桃園買了一間新家也算是件開心的事情。最後他更喊話繼續耕耘桃園、邁向桃園市長之路。

不少網友則是湧入羅智強臉書留言「先苦後甘，相信你會越來越好」、「恭喜成為桃園在地人了」、「挺過就是你的」、「好讚喔 我鄰居」、「歡迎羅智強來桃園當鄰居、加油」。