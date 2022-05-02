張庭與林瑞陽驚傳涉嫌非法傳銷，不僅名下26億資金遭凍結，還得繳納違法所得和罰款約台幣9500萬，連總價17億人民幣（約台幣79億）房產也被查封，如今又遭大陸網友爆料「林瑞陽想先帶孩子回台灣」，甚至有意與張庭撇清關係，再次引發議論。

張庭與林瑞陽涉嫌非法傳銷遭大陸當局查處後，網路瘋傳夫妻倆手抱神像現身機場的照片，由於身邊沒有助理跟隨，被猜測是不是要出國避風頭，不過友人澄清那是夫妻倆1年前到湄洲媽祖廟進香，恭請神像回家供奉的照片，更指出當地防疫期間實施封城管理政策，夫妻倆根本足不出戶，因此委請律師發聲明澄清，呼籲造謠者刪除相關內容，否則追究相關法律責任。

根據《ETtoday》報導，近來大陸網友瘋傳2人近況，指出張庭除了要躲避狗仔，加上得知要找麻煩的人相當多，行蹤顯得格外低調，至於林瑞陽則有意想先帶孩子回台灣避風頭，但一家四口目前待在上海豪宅裡，想返回台灣並非容易之事，更指出林瑞陽早在過去張庭出事時，就想撇清兩人關係，此外，某娛樂博主揭露張庭打算捐款洗白，並把新公司轉給和自己關聯不大的人。

網友近來挖出張庭昔日傳銷手法，指出她曾在演講聲稱是非常節儉的人，每天花不到人民幣10元（約新台幣45元），但對照她曾說過「家裡都是錢」，還包下遊艇請幾千個代理去好幾個國家遊玩，根本就是自打臉的說法，更諷刺：「原來說謊本性早就顯露出來」，近來有媽媽級粉絲因為聽信張庭話術，貸款人民幣80萬元（約新台幣360萬）囤貨大量保養品，未料張庭夫妻捲入風波後，導致這批貨滯銷，預計虧損百萬，讓她哭倒在張庭公司門口直呼：「你這個騙子騙我的血汗錢」。