有些人很需要人陪，遇到困難時也習慣向家人、朋友求助，不過也有人很獨立自主，一個人也能活得很好，甚至需要大量自己的時間和空間。塔羅牌老師艾菲爾分享12星座愛依賴指數排名，其中最愛依賴的星座是巨蟹座，最獨立的星座是射手座。

第十二名：不愛依賴他人的射手 5%

射手愛好自由、對外界各種新事物毫不設限，加上個性坦率，可以說是腦中想什麼嘴裡就說什麼，這樣的特質往往被認為像是個孩子般天真，但其實你內心住了極端獨立的靈魂，甚至避免自己出現依賴別人的心思，這也是你為何能不受外界目光影響，如此坦率的秘密。

第十一名：重視自我的牡羊 15%

小時候的牡羊懵懵懂懂，喜歡撒嬌、需要朋友家人的陪伴，但隨著年紀增長， 牡羊重視自我的特質逐漸明顯，你開始喜歡自己做決定，不喜歡因為他人的牽絆而影響自己的步調，你內心還是有所依賴，那就是少數幾個你最重視的人。

第十名：懷抱夢想的獅子 27%

你曾是個愛做夢的小孩，長大後在外界眼中，什麼事情都能處理得好好的，外表一貫光鮮亮麗，甚至有人會在內心偷偷崇拜你。但你心中其實還是有夢，無論是家庭、事業或冒險，對身邊的伙伴會有著同甘共苦的依賴。

第九名：活在青澀年紀的天蠍 35%

你從小就是個獨立的孩子，有著自己的性格與想法，而且也嚮往能快快長大，到了現在，你面對大人的世界，著迷於這其中的複雜、美麗與殘酷，但在面對感情時你有著青少年般的內心，你需要一個讓你認定的人，否則寧願自己孤獨，品嚐這世界。

第八名：聰明熊孩子的雙子 45%

你的想法多變、古靈精怪，小時候常常因為調皮惹大人生氣，但聰明如你，長大後能拿捏依賴他人的尺度，有時候比實際年齡還成熟，有時又像是孩子般任性，尤其是面對愛人時像是少不了對方一般，你其實相當知分寸，該依賴時依賴，該獨立時也完全難不倒你。

第七名：其實很能獨立自主的金牛 53%

因為戀家、愛好穩定，大家常常以為金牛座一定相當依賴身邊的人，但其實你從小就是很有自主能力的孩子，做菜打掃都難不了你，因為在你心中，無論是一個人、兩個人還是一群人相處，前提都是自己要先把自己的事情處理好，除非真的踏入家庭，你才會以另一半為依歸。

第六名：理性小大人水瓶 60%

從小你就是會乖乖寫好作業、複習功課的孩子，長大後你依然理性而實際，對幾乎所有事情都能客觀地處理，卻也默默地累積了許多情感的壓力，所以當你遇到對的人，你會狂熱地與對方相處，依賴他的隻字片語，成為自己壓力的寄託。

第五名：早熟纖細的處女 68%

處女座的你從小因為謹慎、細心，被認為是早熟的小孩，但細心的另一面是情感纖細，你容易受到他人的行為、話語影響自己的心情，雖然在外界眼中你相當成熟，但若談起戀愛，你會非常溫柔而且依賴，讓對方感到被需要而無比貼心。

第四名：重視每一段感情的魔羯 75%

小時候的你，會因為把情緒壓抑起來，讓長輩覺得心疼，長大後的你仍然不會大肆抒發自己的情緒，因為你害怕影響他人、也害怕自己真實的一面被大家看見，原因在於你非常重視身邊人的感情，每一次失去都像是小時候跟朋友吵架或是第一次分手，讓你痛了好久好久。

第三名：孩子王般的天秤 83%

你喜歡跟朋友、愛人相處，樂於經營自己的人際關係，像是小時候班上的孩子王，總是大家注目的焦點。你依賴眾人的目光，這會讓你感到自己相當重要，但你也避免過度的交際，偶爾會讓自己一個人喘口氣。

第二名：長大還是要浪漫的雙魚 90%

童話故事、王子公主、精靈妖怪在小朋友的身邊環繞，長大後，許多人拋棄了故事，但你把故事轉換成對世界浪漫的想像，只是礙於工作、礙於大人的身分，你不能太常展現出童心未泯的一面，只能在私底下與朋友愛人相處時，才能讓自己像個小孩般被呵護。

第一名：重視情感維繫的巨蟹 100%

從小父母、兄弟姐妹、班上同學，就是你生活的重心，你在意誰跟誰吵架，誰又喜歡上了誰，希望長大後大家還是能開心相處在一起，當然日後各奔東西，但你依然注重人跟人之間情感的紐帶，活在與人相互依賴的關係中讓你有安全感，不會在這廣大世界中感到孤獨。