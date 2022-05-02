新北市長侯友宜昨日反映，中央接觸者健康追蹤管理Trace系統經常當機，反映2個多星期都無法解決。他今日視察居家照護關懷中心時再度反映，屢次跟中央私下正面溝通，但仍沒有辦法解決，系統遲遲不改善，導致第一線執行產生落差，民眾抱怨聲此起彼落。

侯友宜說，他跟中央反映的問題不只有TRACE系統，TRACE系統只是反映最多的問題之一，案件在系統有時卡了半天或全天，甚至還會直接當機，使第一線無論增加多少人力、作業，也無法完全輸入，造成第一線執行有落差。

侯友宜表示，他屢次跟中央私下溝通過，但仍沒有辦法解決，他每天在第一線幾乎聽到民眾的抱怨聲，因此新北市才要成立居家照護中心話務服務，給予市民安撫，希望補足這塊的不足。

侯友宜也呼籲中央，TRACE系統影響第一線執行端，但市民也連帶受害，請中央不只改善TRACE系統，連帶整個流程也要縮短，讓第一端為市民做好應盡的照顧責任。